"Приказ – держать оборону": защитники "Азовстали" объяснили, почему не сдаются войскам РФ
Воюющие за "Азовсталь" стали свидетелями военных преступлений российских оккупантов в Мариуполе, сказал офицер управления разведки полка "Азов". Россия считает всех "азовцев" террористами, им грозит тюрьма при сдаче в плен.
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Защитники мариупольского завода "Азовсталь" не могут сдаться российским захватчикам, потому что выполняют приказ держать оборону. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Sky News офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.
"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет такого приказа. Мы не нарушим предварительный приказ держать оборону, это очень важно. Мы не нарушаем приказы, мы четко их выполняем", – проинформировал военный.
Самойленко напомнил, что Россия признала полк "Азов" террористической организацией, поэтому при сдаче в плен всем грозит тюрьма. Воюющие за "Азовсталь", по его словам, стали свидетелями военных преступлений ВС РФ в Мариуполе.
В городе убито более 25 тыс. человек, поэтому оккупанты не хотят оставлять кого-то из защитников в живых. Самойленко подчеркнул, что не думает о своей жизни, но если защитники проиграют, Украину в дальнейшем ждут катастрофические последствия войны.
"Наши жизни не значат ничего, а борьба – значит все. Нам важна безопасность государства. Мариуполь до сих пор под тяжелым огнем танков, авиабомб и артиллерии", – объяснил он.
Помочь защитникам "Азовстали", по его словам, можно военным и политическим путем. Но, как считает офицер разведки "Азова", украинское командование "плохо понимает реальную ситуацию" на территории завода.
Всех гражданских эвакуировали, но на "Азовстали" до сих пор находятся много раненых, которых также надо вывезти в безопасное место. "Азовец" предупредил о ежедневных потерях бойцов и ограниченных ресурсах, поэтому каждый день может стать последним.
Напомним, что 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об использовании всех дипломатических инструментов для спасения и эвакуации военных из "Азовстали". Россия, по его словам, не принимает ни один вариант. Оружия для полной деблокады Мариуполя в достаточном количестве еще не предоставили.
Полк "Азов" 10 мая показывал фотографии раненых украинских военных на "Азовстали", некоторые лишились рук и ног. Бойцы живут в полной антисанитарии без медикаментов, раны они перевязывают грязными бинтами.
Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене и коллаборационизме электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования "Азовстали". Следствие утверждает, что мужчина передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, укрытиях и коммуникациях.