"Приказ – держать оборону": защитники "Азовстали" объяснили, почему не сдаются войскам РФ

Воюющие за "Азовсталь" стали свидетелями военных преступлений российских оккупантов в Мариуполе, сказал офицер управления разведки полка "Азов". Россия считает всех "азовцев" террористами, им грозит тюрьма при сдаче в плен.

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Защитники мариупольского завода "Азовсталь" не могут сдаться российским захватчикам, потому что выполняют приказ держать оборону. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Sky News офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.

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"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет такого приказа. Мы не нарушим предварительный приказ держать оборону, это очень важно. Мы не нарушаем приказы, мы четко их выполняем", – проинформировал военный.

Самойленко напомнил, что Россия признала полк "Азов" террористической организацией, поэтому при сдаче в плен всем грозит тюрьма. Воюющие за "Азовсталь", по его словам, стали свидетелями военных преступлений ВС РФ в Мариуполе.

[ + – ] ВС РФ, по словам Самойленко не хотят оставлять кого-то из защитников в живых

В городе убито более 25 тыс. человек, поэтому оккупанты не хотят оставлять кого-то из защитников в живых. Самойленко подчеркнул, что не думает о своей жизни, но если защитники проиграют, Украину в дальнейшем ждут катастрофические последствия войны.

"Наши жизни не значат ничего, а борьба – значит все. Нам важна безопасность государства. Мариуполь до сих пор под тяжелым огнем танков, авиабомб и артиллерии", – объяснил он.

Помочь защитникам "Азовстали", по его словам, можно военным и политическим путем. Но, как считает офицер разведки "Азова", украинское командование "плохо понимает реальную ситуацию" на территории завода.

[ + – ] Фотография раненых бойцов на "Азовстали" Фото: Полк "Азов"

Всех гражданских эвакуировали, но на "Азовстали" до сих пор находятся много раненых, которых также надо вывезти в безопасное место. "Азовец" предупредил о ежедневных потерях бойцов и ограниченных ресурсах, поэтому каждый день может стать последним.

Напомним, что 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об использовании всех дипломатических инструментов для спасения и эвакуации военных из "Азовстали". Россия, по его словам, не принимает ни один вариант. Оружия для полной деблокады Мариуполя в достаточном количестве еще не предоставили.

Полк "Азов" 10 мая показывал фотографии раненых украинских военных на "Азовстали", некоторые лишились рук и ног. Бойцы живут в полной антисанитарии без медикаментов, раны они перевязывают грязными бинтами.

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене и коллаборационизме электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования "Азовстали". Следствие утверждает, что мужчина передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, укрытиях и коммуникациях.