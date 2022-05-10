В полной антисанитарии и с открытыми ранами: "Азов" показал раненых бойцов в Мариуполе (фото)

Украинские защитники не имеют необходимых медикаментов и даже питания, поэтому "Азов" призвал мировую общественность поспособствовать эвакуации раненых военных из Мариуполя.

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Полк "Азов" показал кадры раненых бойцов, которые находятся на металлургическом заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе, откуда их пока что не эвакуируют. Украинские защитники в Мариуполе рассказали, что раненые военные находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, которые были перевязанные нестерильными бинтами. У них нет необходимых медикаментов и даже питания. Об этом "Азов" написал в Telegram.

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Украинские военные в очередной раз призвали мировую общественность поспособствовать эвакуации раненых на подконтрольную территорию Украины, где им смогут предоставить медицинскую помощь. Бойцы уточнили, что на заводе "Азовсталь" есть сотни раненых военных.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вы созданы, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами… Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих на подконтрольные Украине территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход", — сказано в сообщении полка "Азов".

Напомним, 10 мая в Нацгвардии рассказали, что Украина работает над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя. Она предусматривает вывод военных или гражданских из места ведения боевых действий в страну, которая не является участницей конфликта при поддержке международного сообщества.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин также заявил, что высшее военное руководство Украины готовит военное решение по освобождению Мариуполя. По его словам, для этого нужна многоэтапная военная операция ВСУ. А Владимир Зеленский рассказал, что пока что освобождение осажденного города военным путем невозможно, потому что у Украины недостаточно тяжелого вооружения.

Тем временем петиция "Спасите Мариуполь", которая адресованная ООН, набрала более 1 млн. подписей. Авторы обращения требуют принять резолюцию, обязующую Россию обеспечить эвакуацию всех людей из "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию.