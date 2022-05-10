У повній антисанітарії та з відкритими ранами: "Азов" показав поранених бійців у Маріуполі (фото)

Українські захисники не мають необхідних медикаментів і навіть харчування, тому "Азов" закликав світову спільноту сприяти евакуації поранених військових із Маріуполя.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Полк "Азов" показав кадри поранених бійців, які перебувають на металургійному заводі "Азовсталь" в обложеному Маріуполі, звідки їх поки що не евакуювали. Українські захисники в Маріуполі розповіли, що поранені військові перебувають у повній антисанітарії з відкритими ранами, які були перев'язані нестерильними бинтами. Вони не мають необхідних медикаментів і навіть харчування. Про це "Азов" написав у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Українські військові вкотре закликали світову спільноту сприяти евакуації поранених на підконтрольну територію України, де їм матимуть змогу надати медичну допомогу. Бійці уточнили, що на заводі "Азовсталь" є сотні поранених військових.

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні принципи, на яких ви створені, рятуючи поранених людей, які вже не є комбатантами… Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців на підконтрольні Україні території, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", — сказано у повідомленні полку "Азов".

Нагадаємо, 10 травня у Нацгвардії розповіли, що Україна працює над процедурою "екстракшн" для захисників Маріуполя. Вона передбачає виведення військових чи цивільних з місця ведення бойових дій у країну, яка не є учасницею конфлікту за підтримки міжнародної спільноти.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін також заявив, що вище військове керівництво України готує військове рішення щодо звільнення Маріуполя. За його словами, для цього потрібна багатоетапна військова операція ЗСУ. А Володимир Зеленський розповів, що поки що звільнення обложеного міста військовим шляхом неможливе, бо Україна має недостатньо важкого озброєння.

Тим часом петиція "Рятуйте Маріуполь", яка адресована ООН, набрала понад 1 млн. підписів. Автори звернення вимагають ухвалити резолюцію, яка зобов'язує Росію забезпечити евакуацію всіх людей з "Азовсталі" на підконтрольну Україні територію.