РФ не соглашается на предложенные варианты эвакуации военных из Мариуполя, — Зеленский (видео)

Президент рассказал, что Украина просила у партнеров предоставить необходимое оружие для военной деблокады Мариуполя, однако сейчас его нет в достаточном количестве.

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Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы спасти и эвакуировать украинских военных из завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе. Однако Россия не соглашается на любой из многочисленных предложенных вариантов украинской стороной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в парламенте Мальты.

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"В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия на любой из многих предложенных вариантов", — сказал он.

Зеленский рассказал, что Украина просила партнеров предоставить необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских. Но сейчас такого оружия для полной деблокады города нет в достаточном количестве.

Напомним, 10 мая полк "Азов", который продолжает бороться с российскими оккупантами в Мариуполе, показал раненых украинских военных. У некоторых из них нет рук и ног. Бойцы рассказали, что раненые находятся в полной антисанитарии, им перевязывают раны грязными бинтами, а нужных медикаментов и даже питания нет. "Азов" в очередной раз призвал международную общественность поспособствовать эвакуации раненых военных из завода "Азовсталь".

В пресс-службе Нацгвардии рассказали, что Украина и все руководство страны работает над тем, чтобы по отношению к украинским военным, которые находятся в Мариуполе, применили процедуру "экстракшн". Она предусматривает вывоз военнослужащих или гражданских в другую страну, которая не имеет отношения к боевым действиям.

Кроме того, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что еще 100 тысяч жителей города ждут эвакуацию. По его словам, это организовать сложно, потому что обстрелы российскими военными города продолжаются.