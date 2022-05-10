РФ не погоджується на запропоновані варіанти евакуації військових із Маріуполя, — Зеленський (відео)

Президент розповів, що Україна просила у партнерів надати необхідну зброю для військової деблокади Маріуполя, проте зараз її немає у достатній кількості.

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Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, щоб врятувати та евакуювати українських військових із заводу "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі. Проте Росія не погоджується на будь-який із численних запропонованих варіантів українською стороною. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Мальти.

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"У Маріуполі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми використовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки що не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", — сказав він.

Зеленський розповів, що Україна просила партнерів надати необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь та врятувати всіх людей — і військових, і цивільних. Але зараз такої зброї для повного розблокування міста немає у достатній кількості.

Нагадаємо, 10 травня полк "Азов", який продовжує боротися із російськими окупантами у Маріуполі, показав поранених українських військових. Деякі з них не мають рук і ніг. Бійці розповіли, що поранені перебувають у повній антисанітарії, їм перев'язують рани брудними бинтами, а потрібних медикаментів і навіть харчування немає. "Азов" вкотре закликав міжнародну спільноту сприяти евакуації поранених військових із заводу "Азовсталь".

У пресслужбі Нацгвардії розповіли, що Україна та все керівництво країни працює над тим, щоб стосовно українських військових, які перебувають у Маріуполі, застосували процедуру "екстракшн". Вона передбачає вивезення військовослужбовців або цивільних в іншу країну, яка не має стосунку до бойових дій.

Крім того, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ще 100 тисяч жителів міста чекають на евакуацію. За його словами, це організувати складно, тому що обстріл міста російськими військовими триває.