RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Чекають шансу на порятунок": евакуації з Маріуполя потребують 100 тисяч людей (відео)

493
маріуполь новини, маріуполь зараз, ракетний удар, маріуполь новини україни, гбр маріуполь, азовсталь новини сьогодні
Фото: РИА Новости | Евакуації з Маріуполя потребують 100 тисяч людей

Під час спілкування із журналістами мер міста Вадим Бойченко повідомив, що організувати вивезення мирних мешканців складно через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Евакуації із заблокованого російськими військовими міста Маріуполь Донецької області потребують ще 100 тисяч мирних жителів. Про це на брифінгу в Ukraine Media Center повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми маємо об'єднувати зусилля, не здаватися і продовжувати евакуацію мирних жителів", — сказав Бойченко.

Глава міста зазначив, що організувати евакуаційну місію "дуже складно" через постійні обстріли з боку військ РФ, проте українська влада спільно з міжнародною спільнотою "має робити все можливе для цього".

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, ООН, Червоному Хресту та безпосередньо пані (міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів) Ірині Верещук за те, що вони роблять все можливе і надможливе, щоб евакуаційна місія тривала", — додав мер Маріуполя.

За даними Бойченка, з міста вдалося евакуювати майже 2 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, сьогодні Національна гвардія повідомила, що керівництво України працює над тим, щоб провести процедуру "екстракшн" щодо виведення військових, заблокованих на території заводу "Азовсталь".

Зі свого боку командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко у нещодавньому інтерв'ю повідомив, що блокади Маріуполя можна було уникнути, якби в інших регіонах південної частини України був сильний опір.