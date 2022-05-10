"Ждут шанса на спасение": в эвакуации из Мариуполя нуждаются 100 тысяч человек (видео)

Во время общения с журналистами мэр города Вадим Бойченко сообщил, что организовать вывоз мирных жителей сложно из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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В эвакуации из заблокированного российскими военными города Мариуполь Донецкой области нуждаются еще 100 тысяч мирных жителей. Об этом в ходе брифинга в Ukraine Media Center сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей", — сказал Бойченко.

Глава города отметил, что организовать эвакуационную миссию "очень сложно" из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ, однако украинские власти совместно с международным сообществом "должны делать все возможное для этого".

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского, ООН, Красный Крест и непосредственно госпожу (министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов) Ирину Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась", — добавил мэр Мариуполя.

По данным Бойченко, из города удалось эвакуировать около 2 тысяч мирных жителей.

Напомним, сегодня Национальная гвардия сообщила, что руководство Украины работает на тем, чтобы провести процедуру "экстракшн" по выводу военных, заблокированных на территории завода "Азовсталь".

В свою очередь командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко в недавнем интервью сообщил, что блокады Мариуполя можно было избежать, если бы в других регионах южной части Украины было мощное сопротивление.