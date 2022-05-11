"Наказ — тримати оборону": захисники "Азовсталі" пояснили, чому не здаються військам РФ

Ті, хто воюють за "Азовсталь", стали свідками воєнних злочинів російських окупантів у Маріуполі, сказав офіцер управління розвідки полку "Азов". Росія вважає всіх "азовців" терористами, їм загрожує в'язниця під час здачі в полон.

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Захисники маріупольського заводу "Азовсталь" не можуть здатися російським загарбникам, бо виконують наказ тримати оборону. Про це заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

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"Ми не можемо здатися, тому що в нас немає такого наказу. Ми не порушимо попередній наказ тримати оборону, це дуже важливо. Ми не порушуємо накази, ми чітко виконуємо їх", — поінформував військовий.

Самойленко нагадав, що Росія визнала полк "Азов" терористичною організацією, тому під час здачі в полон усім загрожує в'язниця. Ті, хто воюють за "Азовсталь", стали свідками воєнних злочинів російських окупантів у Маріуполі.

[ + – ] ЗС РФ, за словами Самойленка, не хочуть залишати когось із захисників живими

У місті вбито понад 25 тис. людей, тому окупанти не хочуть залишати когось із захисників живими. Самойленко підкреслив, що не думає про своє життя, але якщо захисники програють, на Україну чекають катастрофічні наслідки війни.

"Наші життя не означають нічого, а боротьба значить усе. Нам важлива безпека держави. Маріуполь досі під важким вогнем танків, авіабомб і артилерії", — пояснив він.

Допомогти захисникам "Азовсталі", за його словами, можна військовим і політичним шляхом. Але, як вважає офіцер розвідки "Азова", українське командування "погано розуміє реальну ситуацію" на території заводу.

[ + – ] Фотографія поранених бійців на "Азовсталі" Фото: Полк "Азов"

Усіх цивільних евакуювали, але на "Азовсталі" досі перебуває багато поранених, яких також треба вивезти в безпечне місце. "Азовець" попередив про щоденні втрати бійців і обмежені ресурси, тому кожен день може стати останнім.

Нагадаємо, що 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив про використання всіх дипломатичних інструментів для порятунку й евакуації військових із "Азовсталі". Росія, за його словами, не приймає жодного варіанту. Зброї для повної розблокування Маріуполя в достатній кількості ще не надали.

Полк "Азов" 10 травня показував фотографії поранених українських військових на "Азовсталі", деякі втратили руки та ноги. Бійці живуть у повній антисанітарії без медикаментів, рани перев'язують брудними бинтами.

Офіс генпрокурора України оголосив підозру в держзраді та колабораціонізмі електромонтеру з ремонту й обслуговування електрообладнання "Азовсталі". Слідство стверджує, що чоловік передав ворогові інформацію про розташування підземних тунелів, укриття та комунікації.