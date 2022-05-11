Куратором войны в Украине стал ГРУшник, замешанный в отравлении в Солсбери, – расследование

Президент России отстранил работников ФСБ от руководства полномасштабной войной из-за неудач на фронте. Теперь отвечать за разведывательные операции будет первый замглавы ГРУ, 61-летний уроженец Украины Владимир Алексеев.

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Президент России Владимир Путин отстранил работников ФСБ от руководства полномасштабной войной в Украине. Об этом написали российские научные сотрудники Ирина Бороган и Андрей Солдатов в расследовании для Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

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Руководителей ФСБ обвиняют в провалах разведки, которые способствовали неудачам в боях. Ответственность за шпионскую деятельность в Украине передали Главному разведывательному управлению Минобороны (ГРУ), отметили аналитики.

ГРУ имеет собственное подразделение спецназа, услугами которого пользовались во множестве операциях с высокими рисками по всему миру, включая попытки переворотов, убийства и разрушение объектов критической инфраструктуры.

Первый замглавы ГРУ, 61-летний Владимир Алексеев, один из главных организаторов отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году, теперь отвечает за разведывательные операции в Украине, заметили авторы материала.

[ + – ] Владимир Алексеев родился в Украине

В качестве аргумента специалисты вспомнили один из материалов кремлевского канала "Царьград ТВ", где показывали главных командующих войной в Украине. Там показали Александра Дворникова, командующих военными округами и отдельно обратили внимание на Алексеева как ответственного за разведку.

Алексеев родился в Украине и готов убивать

Родившегося в Украине Алексеева называют "очень специфическим российским военным разведчиком". Он начал карьеру в спецподразделениях, а не на престижной должности в посольстве на Западе. В ГРУ он курировал 14-м управлением, руководил спецназом, а в 2011 году стал первым заместителем начальника ГРУ.

"Продвижение таких людей было типичным для нового подхода главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Алексеев и ему подобные стали новым лицом ГРУ, которое Шойгу намеревался расширить, причем быстро. В рядах спецназа ГРУ не было мягких навыков, они были крутыми парнями и готовы были убивать", – пишут специалисты.

[ + – ] Шойгу продвигал Владимира Алексеева Фото: РИА Новости

Алексеев участвовал в военной компании в Сирии и конфликте на Донбассе. Коллеги-офицеры считают его жестоким и самоуверенным до безрассудства. Его внесли в санкционный список США из-за подозрений в причастности к вмешательству РФ в президентские выборы 2016 года.

Украинская разведка в апреле включила Алексеева в список военных преступников и обнародовала его личные данные, в том числе адрес его дома в Москве.

До ГРУ за полномасштабную войну отвечала 5-я служба ФСБ и предоставляла свои разведданные. Провальное начало наступление, публикация западной разведкой секретных планов и полное отсутствие антиукраинских настроений в среде русскоязычного населения уничтожили имидж силовиков, подчеркнули аналитики.

[ + – ] ФСБ предоставляла разведданные о войне в Украине

Начальника отделения, 68-летнего генерала ФСБ Сергея Беседу, арестовывали и держали в Лефортовской тюрьме. Бороган и Солдатова сообщили, что Беседа недавно вернулся в офис ФСБ на Лубянке.

"Возвращение Беседы в кабинет не означает, что Путин доверяет дело Украины ФСБ. Фанатичные силы российского шпионского сообщества обвиняются в худших военных и разведывательных неудач России со времен Второй мировой войны", — говорится в докладе.

Напомним, что журналисты Bellingcat писали, как Путин обвинил в военных неудачах в Украине почти 150 сотрудников ФСБ. Часть из них отправили под следствие, некоторых уволили.

Центр противодействия дезинформации предупреждал, что ФСБ может прослушивать телефоны украинцев на временно оккупированных территориях. Военные или спецслужбы РФ могут делать это путем "параллельной" переадресации. Вызов в єтом случае идет на номер реального и стороннего абонентов.