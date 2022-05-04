ФСБ может прослушивать телефоны украинцев: как это проверить и обезопасить себя

Жители временно оккупированных территорий Украины рискуют оказаться под наблюдением российских спецслужб, однако этого можно избежать.

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Оккупационные войска получили доступ к сотовому оборудованию на временно занятых территориях, а потому вполне вероятным является их вмешательство в работу мобильной связи. О том, как определить, прослушивают вас или нет, рассказали эксперты Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в своем телеграм-канале.

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Сотрудники российских спецслужб или российские военные могут контролировать связь, используя "параллельную" переадресацию, — когда вызов одновременно поступает на два номера, – реального абонента и стороннего абонента.

"Чтобы обезопасить себя и близких, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере", — пишет ведомство.

Универсальные сервисные коды для проверки любых телефонов:

*#21# — вызов: проверка информации о включенной переадресации.

*#43# — вызов: статус услуги ожидания вызова.

*#62# — вызов: проверка переадресации на другой номер.

*#33# — вызов: статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# — вызов: удаление всех переадресаций вызова.

Для конфиденциальных разговоров в ЦПД рекомендуют использовать мессенжеры с защищенным шифрованием.

Отметим, что эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович советует удалить все ненужные программы с телефона, а оставить только самые необходимые. Например, на его смартфоне установлены Signal, Twitter, Facebook Messenger.

Андрей советует отказаться от использования биометрических датчиков, обеспечивающих идентификацию, и пользоваться только паролем, ограничив количество попыток его ввода.

На всех своих аккаунтах нужно установить двухфакторную аутентификацию.

Периодически сохранять нужные данные и отправлять их на "облачный" сервис.

Ранее мы информировали о том, что необходимо предпринять, если высока вероятность того, что ваш смартфон может оказаться в руках врага. Телеком-эксперт Роман Химич рекомендует "…убрать с ПК и смартфонов все, что может стать уликой в глазах оккупантов. Не делать на своем домашнем или рабочем компьютере ничего, за что можно пострадать".

Также мы сообщали о ресурсах, помогающих обходить блокировки и скрывать данные о посещаемых сайтах.

Полезными могут оказаться советы о том, что делать, если исчезнет связь, предоставляемая украинскими операторами.