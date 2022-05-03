Юг Украины подключают к Интернету из РФ: как защититься от слежки и утечки данных

По данным Netblocks, оккупанты перенаправили трафик херсонского провайдера Skynet российским "Миранда Медиа" и "Ростелеком".

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Российские войска отключили связь в Херсонской и Запорожской областях, а также перенаправляют трафик через Россию. Фокус разбирался, как украинские пользователи могут защититься от слежки и утечки данных.

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Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, в субботу, 30 апреля, в Херсонской и некоторых районов Запорожской областей произошел сбой в работе Интернета и мобильной связи одновременно у всех украинских операторов и провайдеров. Причиной стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий, а также отключение оборудования от электроснабжения. Ведомство считает, что таким образом оккупанты пытаются лишить украинцев доступа к правдивой информации о войне.

"Параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев в средства связи", — заявила пресс-служба ведомства.

По данным компании Netblocks, вскоре Интернет-соединение провайдера Skynet (Херсонтелеком) было частично восстановлено в Херсонской области, однако трафик вместо украинской инфраструктуры перенаправили в сеть российских провайдеров "Миранда Медиа" и "Ростелеком". Как предполагают аналитики, теперь данные украинцев, проживающих на оккупированной территории, будут отслеживаться и подвергаться цензуре со стороны России.

Комплекс под названием технические средства противодействия угрозам или сокращенно (ТСПУ) позволяет контролировать доступ к информации в России. В 2019 году регулирующий орган Роскомнадзор обязал всех российских операторов связи установить такое оборудование в рамках закона "о суверенном Интернете". Благодаря этому власти РФ могут фильтровать трафик и локально блокировать неугодные им онлайн-ресурсы, например, cоциальные сети и украинские новостные сайты.

Чтобы Роскомнадзор не мог следить, какие сайты открывают жители временно оккупированной территории, можно изменить DNS-адрес при помощи таких сервисов:

How-To Geek

ProPrivacy

DNS Changer (Anroid)

VPN-cервисы помогут открыть веб-сайты в случае блокировки трафика со стороны России:

Vpnunlimited

ProtonVPN

Windscribe

В случае отключения или ограничения работы Интернета в Украине Госспецсвязи рекомендует использовать мобильную связь. Если оператор, тарифом которого пользуется абонент, недоступен — можно перейти в национальный роуминг.

Ранее писали, что крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией и помогают Украине. Они отправляют средства в поддержку ВСУ, защищают сайты от российских атак и предлагают украинцам бесплатные услуги.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал о проблемах, которые могут возникнуть у России при блокировке доступа к Интернету. Регулятору необходимо постоянно мониторить новые VPN-серверы, ноды Даркнета и другие инструменты, что требует большого количества ресурсов.