Південь України підключають до інтернету з РФ: як захиститися від стеження та витоку даних

За даними Netblocks, окупанти перенаправили трафік херсонського провайдера Skynet російським "Міранда Медіа" та "Ростелеком".

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Російські війська відключили зв'язок у Херсонській і Запорізькій областях, а також перенаправляють трафік через Росію. Фокус розбирався, як українські користувачі можуть захиститися від стеження та витоку даних.

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Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, у суботу, 30 квітня, у Херсонській і деяких районах Запорізької областей стався збій у роботі інтернету та мобільного зв'язку одночасно в усіх українських операторів і провайдерів. Причиною стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній і відключення обладнання від електропостачання. Відомство вважає, що так окупанти намагаються позбавити українців доступу до правдивої інформації про війну.

"Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали поширювати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада. Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв'язку", — заявила пресслужба відомства.

За даними компанії Netblocks, невдовзі інтернет-з'єднання провайдера Skynet (Херсонтелеком) було частково відновлено на Херсонщині, проте трафік замість української інфраструктури перенаправили в мережу російських провайдерів "Міранда Медіа" та "Ростелеком". Як припускають аналітики, тепер дані українців, які проживають на окупованій території, будуть відстежуватися та цензуруватимуться з боку Росії.

Комплекс під назвою технічні засоби протидії загрозам або скороченням (ТЗПЗ) дозволяє контролювати доступ до інформації в Росії. У 2019 році орган – регулятор "Роскомнагляд" зобов'язав усіх російських операторів зв'язку встановити таке обладнання в межах закону "про суверенний інтернет". Завдяки цьому влада РФ може фільтрувати трафік і локально блокувати неугодні їм онлайн-ресурси, наприклад, соціальні мережі й українські новинні сайти.

Щоб "Роскомнагляд" не міг стежити, які сайти відкривають жителі тимчасово окупованої території, можна змінити DNS-адресу за допомогою таких сервісів:

How-To Geek

ProPrivacy

DNS Changer (Anroid)

VPN-сервіси допоможуть відкрити вебсайти в разі блокування трафіку з боку Росії:

Vpnunlimited

ProtonVPN

Windscribe

У разі відключення або обмеження роботи інтернету в Україні Держспецзв'язку рекомендує використовувати мобільний зв'язок. Якщо оператор, тарифом якого користується абонент, недоступний, можна перейти в національний роумінг.

Раніше писали, що великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією та допомагають Україні. Вони надсилають кошти на підтримку ЗСУ, захищають сайти від російських атак і пропонують українцям безкоштовні послуги.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розповів про проблеми, які можуть виникнути в Росії при блокуванні доступу до інтернету. Регулятору необхідно постійно моніторити нові VPN-сервери, ноди Даркнету й інші інструменти, що потребує великої кількості ресурсів.