В Україні запустили національний роумінг: як підключитись до іншого оператора, якщо немає зв'язку
Ви можете переключитися на будь-якого мобільного оператора в Україні, якщо мережа вашого оператора буде недоступна. Поки що роумінг працює у 10-ти областях України.
Нацроумінг у тестовому режимі запускають Vodafone, Lifecell та Київстар. Докладніше про це 7 березня розповіли у Державній службі спецзв'язку та захисту інформації України.
Як користуватися національним роумінгом, якщо мережа вашого оператора недоступна:
- Вимкніть автоматичний вибір мережі.
Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор;
iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі.
- Знайдіть та оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або Lifecell.
- Якщо зареєструватися не вдалося — спробуйте ще раз або вибирайте іншу мережу.
- Перевірте можливість вихідного дзвінка, надсилання повідомлення.
- Тарифікація зберігатиметься відповідно до тарифного плану вашого оператора.
У Держспецзв'язку радять щодня намагатися повернутись (підключитися) до мережі вашого оператора. Вручну або за допомогою підключення автоматичного вибору мережі.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО додають, що в першу чергу функція запрацює в
- Харківській,
- Херсонській,
- Сумський,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській областях.
Пізніше — на всій території України.
7 березня стало відомо, що два з трьох українських мобільних операторів повідомили своїх клієнтів про відновлення мереж у деяких містах і областях країни, які зазнали бомбардування та обстрілу.
Раніше Фокус писав про те, що необхідно зробити, якщо ви втратили доступ до Інтернету, а також що потрібно завчасно зробити для того, щоб забезпечити себе та близьких зв'язком, якщо ви боїтеся того, що може бути зруйнована інфраструктура мобільного зв'язку.
Також відомо, що з 11 березня Росію можуть повністю відключити від глобального Інтернету. У РФ, як пишуть у Market Rebellion, працюватимуть сайти лише у російській зоні.