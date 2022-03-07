В Україні запустили національний роумінг: як підключитись до іншого оператора, якщо немає зв'язку

Ви можете переключитися на будь-якого мобільного оператора в Україні, якщо мережа вашого оператора буде недоступна. Поки що роумінг працює у 10-ти областях України.

Нацроумінг у тестовому режимі запускають Vodafone, Lifecell та Київстар. Докладніше про це 7 березня розповіли у Державній службі спецзв'язку та захисту інформації України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як користуватися національним роумінгом, якщо мережа вашого оператора недоступна:

Вимкніть автоматичний вибір мережі.

Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор;

iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі.

Знайдіть та оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або Lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося — спробуйте ще раз або вибирайте іншу мережу.

Перевірте можливість вихідного дзвінка, надсилання повідомлення.

Тарифікація зберігатиметься відповідно до тарифного плану вашого оператора.

У Держспецзв'язку радять щодня намагатися повернутись (підключитися) до мережі вашого оператора. Вручну або за допомогою підключення автоматичного вибору мережі.

[ + – ] Як підключитись до іншого оператора: пам'ятка

У Центрі протидії дезінформації при РНБО додають, що в першу чергу функція запрацює в

Харківській, Херсонській, Сумський, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Пізніше — на всій території України.

7 березня стало відомо, що два з трьох українських мобільних операторів повідомили своїх клієнтів про відновлення мереж у деяких містах і областях країни, які зазнали бомбардування та обстрілу.

Раніше Фокус писав про те, що необхідно зробити, якщо ви втратили доступ до Інтернету, а також що потрібно завчасно зробити для того, щоб забезпечити себе та близьких зв'язком, якщо ви боїтеся того, що може бути зруйнована інфраструктура мобільного зв'язку.

Також відомо, що з 11 березня Росію можуть повністю відключити від глобального Інтернету. У РФ, як пишуть у Market Rebellion, працюватимуть сайти лише у російській зоні.