Як перетворити свій смартфон на рацію, якщо немає мобільного зв'язку

Рекомендації від Держспецзв'язку для українців — щоб залишатися на зв'язку зі своїми близькими.

Завжди є ризик того, що мобільний зв'язок може на якийсь час зникнути у вашому районі або місті. Тому варто встановити спеціальні програми, які допоможуть використовувати смартфони як рації. Про це інформує Держспецзв'язку.

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Що робити, якщо ви побоюєтеся втратити доступ до мобільного зв'язку

Встановіть на свої телефони одну із програм:

Voxer Walkie Talkie,

Walkie Talkie,

Two Way: Walkie Talkie.

Однак пам'ятайте, що спілкування за допомогою цього ПЗ не захищене — є ризик, що вас зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Але є й перевага: цей софт дозволить вам залишатися на зв'язку одночасно з усіма учасниками діалогу.

Для організації такого зв'язку потрібно домовитися з абонентами про виділений канал (тобто, частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) вибирається абонентами самостійно.

Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 м, а якість зв'язку залежить від можливих перешкод, оскільки робота ПЗ найчастіше базується на технології Bluetooth (у підвальному приміщенні дальність зв'язку може зменшуватися до кількох метрів, уточнює відомство).

"Слід пам'ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь за наявності стабільного доступу до інтернету, а також заздалегідь протестувати їхню працездатність", — ідеться в заяві.

Що робити, якщо ви втратили доступ до інтернету

За відсутності інтернет-доступу відомство рекомендує дістатися до найближчого об'єкта, що має засоби стаціонарного телефонного зв'язку та/або радіозв'язку, дотримуючись заходів безпеки.

Об'єкти, що мають стаціонарний телефонний зв'язок

будівлі органів місцевого самоврядування,

відділення пошти,

пожежно-рятувальні частини,

відділення поліції,

станції швидкої медичної допомоги,

представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

"На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитися про місце та час зустрічі".

Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору та домовтеся, що чекатимете там, наприклад, протягом 24-х годин, а потім вирушите до наступного пункту призначення.

Маленьким дітям слід покласти в кишеню або вшити в одяг записку з повним ім'ям дитини, її батьків або інших контактних осіб, адресу та контактні телефони близьких.

Дітей шкільного віку слід попередити, як вчинити в разі, якщо не буде зв'язку", — повідомила служба.

Раніше ми повідомляли про те, що доступ до інтернету Starlink отримали українські військові. Для цивільних цей тип зв'язку поки що недоступний.