Як перетворити свій смартфон на рацію, якщо немає мобільного зв'язку
Рекомендації від Держспецзв'язку для українців — щоб залишатися на зв'язку зі своїми близькими.
Завжди є ризик того, що мобільний зв'язок може на якийсь час зникнути у вашому районі або місті. Тому варто встановити спеціальні програми, які допоможуть використовувати смартфони як рації. Про це інформує Держспецзв'язку.
Що робити, якщо ви побоюєтеся втратити доступ до мобільного зв'язку
Встановіть на свої телефони одну із програм:
- Voxer Walkie Talkie,
- Walkie Talkie,
- Two Way: Walkie Talkie.
Однак пам'ятайте, що спілкування за допомогою цього ПЗ не захищене — є ризик, що вас зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Але є й перевага: цей софт дозволить вам залишатися на зв'язку одночасно з усіма учасниками діалогу.
Для організації такого зв'язку потрібно домовитися з абонентами про виділений канал (тобто, частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) вибирається абонентами самостійно.
Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 м, а якість зв'язку залежить від можливих перешкод, оскільки робота ПЗ найчастіше базується на технології Bluetooth (у підвальному приміщенні дальність зв'язку може зменшуватися до кількох метрів, уточнює відомство).
"Слід пам'ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь за наявності стабільного доступу до інтернету, а також заздалегідь протестувати їхню працездатність", — ідеться в заяві.
Що робити, якщо ви втратили доступ до інтернету
За відсутності інтернет-доступу відомство рекомендує дістатися до найближчого об'єкта, що має засоби стаціонарного телефонного зв'язку та/або радіозв'язку, дотримуючись заходів безпеки.
Об'єкти, що мають стаціонарний телефонний зв'язок
- будівлі органів місцевого самоврядування,
- відділення пошти,
- пожежно-рятувальні частини,
- відділення поліції,
- станції швидкої медичної допомоги,
- представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).
"На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитися про місце та час зустрічі".
Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору та домовтеся, що чекатимете там, наприклад, протягом 24-х годин, а потім вирушите до наступного пункту призначення.
Маленьким дітям слід покласти в кишеню або вшити в одяг записку з повним ім'ям дитини, її батьків або інших контактних осіб, адресу та контактні телефони близьких.
Дітей шкільного віку слід попередити, як вчинити в разі, якщо не буде зв'язку", — повідомила служба.
Раніше ми повідомляли про те, що доступ до інтернету Starlink отримали українські військові. Для цивільних цей тип зв'язку поки що недоступний.