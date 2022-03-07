Как превратить свой смартфон в рацию, если нет мобильной связи

Рекомендации от Госспецсвязи для украинцев, — чтобы оставаться на связи со своими близкими.

Всегда есть риск того, что мобильная связь может на время исчезнуть в вашем районе или городе. Поэтому стоит установить специальные приложения, которые помогут использовать смартфоны в качестве раций. Об этом информирует Госспецсвязи.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Что делать, если вы опасаетесь лишиться доступа к мобильной связи

Установите на свои телефоны одну из программ:

Voxer Walkie Talkie,

Walkie Talkie,

Two Way: Walkie Talkie.

Однако помните, что общение при помощи этого ПО не защищено — есть риск, что вас сможет прослушать кто-либо, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Но есть и преимущество: данный софт позволит вам оставаться на связи одновременно со всеми участниками диалога.

Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (то есть, частоте или диапазоне) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами самостоятельно.

Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 м, а качество связи зависит от возможных помех, поскольку работа ПО зачастую базируется на технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров, уточняет ведомство).

"Следует помнить, что любые мессенджеры необходимо скачать заранее при наличии стабильного доступа к Интернету, а также заранее протестировать их работоспособность", — говорится в заявлении.

Что делать, если вы лишились доступа к Интернету

При отсутствии интернет-доступа ведомство рекомендует добраться до ближайшего объекта, располагающего средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи, соблюдая меры безопасности.

Объекты, имеющие стационарную телефонную связь

здания органов местного самоуправления,

отделения почты,

пожарно-спасательные части,

отделения полиции,

станции скорой медицинской помощи,

представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

"На случай, если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи.

Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место – определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24-х часов, а затем отправитесь в следующий пункт назначения.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и контактные телефоны близких.

Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае, если не будет связи", — сообщила служба.

Ранее мы сообщали о том, что доступ к интернету Starlink получили украинские военные. Для гражданских этот тип связи пока недоступен.