Росію з 11 березня можуть повністю відключити від глобального інтернету: що відомо

Процес відключення від мережі може розпочатися вже за 4 дні. У РФ, як пишуть у Market Rebellion, працюватимуть сайти лише в російській зоні.

11 березня Росія повністю відключиться від глобальної мережі інтернет. Тільки сервери та вебсайти в російській зоні будуть доступні для жителів РФ. Про це повідомляє американська фінансова компанія Market Rebellion у Twitter.

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Вказується, що процес відключення розпочнеться вже 11 березня. Для мешканців Росії залишаться доступними сайти та сервери тільки в російській зоні ".ru". Можливість відключення від глобальної мережі в РФ тестували ще в березні 2019 року. Тоді влада протестувала відключення в електронному варіанті, зберігаючи при цьому доступ до інтернету для своїх громадян.

Відключення Росії від глобального інтернету: що кажуть у Мінцифри РФ

У російському Міністерстві цифрової трансформації заявляють, що відключення від глобальної мережі не буде. Йдеться про те, що федеральні та регіональні органи влади повинні надати Мінцифри дані про власні ресурси, максимальну кількість запитів і одночасно працюючих користувачів. Також державні сайти мають перейти на російські DNS-сервери та відмовитися від іноземних хостингів. Такі дії, стверджують у відомстві, спричинені кібератаками на російські сайти.

"У Росії не планується відключення інтернету зсередини", — наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 26 лютого кіберполіція України та волонтери блокували понад 35 російських сайтів. Угруповання хакерів Anonymus оголосило війну РФ, а також висловило підтримку українцям.

6 березня хакери зламали сайт "Газпрому" та злили дані проєкту WellPro.