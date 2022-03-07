Россию с 11 марта могут полностью отключить от глобального интернета: что известно

Процесс отключения от сети может начаться уже через 4 дня. В РФ, как пишут в Market Rebellion, будут работать сайты только в российской зоне.

11 марта Россия полностью отключится от глобальной сети интернета. Только сервера и вебсайты в российской зоне будут доступны жителям РФ. Об этом сообщает американская финансовая компания Market Rebellion в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Указывается, что процесс отключения начнется уже 11 марта. Для жителей России останутся доступными сайты и сервера только в российской зоне ".ru". Возможность отключения от глобальной сети в РФ тестировали еще в марте 2019 года. Тогда власти протестировали отключение в электронном варианте, сохраняя при этом доступ к интернету для своих граждан.

Отключение России от глобального интернета: что говорят в Минцифры РФ

В российском Министерстве цифровой трансформации заявляют, что отключения от глобальной сети не будет. Речь идет о том, что федеральные и региональные органы власти должны предоставить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователях. Также государственные сайты должны перейти на российские DNS-сервера и отказаться от иностранных хостингов. Такие действия, утверждают в ведомстве, вызваны кибератаками на российские сайты.

"В России не планируется отключение интернета изнутри", — подчеркнули в Минцифры.

Напомним, 26 февраля киберполиция Украины и волонтеры блокировали более 35 российских сайтов. Группировка хакеров Anonymus объявила войну РФ, а также выразила поддержку украинцам.

6 марта хакеры взломали сайт "Газпрома" и слили данные проекта WellPro.