Хакеры, связанные с Anonymous, взломали "Газпром" и слили данные

Хакеры из ATW утверждают, что им удалось завладеть данными проекта WellPro.

Хакерская группа Against The West (ATW), которая связана с Anonymous, взломала и "слила" базу данных "Газпрома", энергетической корпорации с контрольным пакетом акций, принадлежащих государству РФ. Утечка данных включает детали, связанные с исходным кодом компании и проектами WellPro, передает thecybersecuritytimes.com.

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Хакеры сделали заявление о взломе в своем твиттере.

Наряду с Anonymous, несколько хакерских групп объединили усилия, чтобы выступить против российской агрессии по отношению к Украине.

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"Хакеры ATW выложили данные " Гразпрома" в открытый доступ в сети", — сообщает СМИ.

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Известно, что существует нефтесервисная компания под названием WellPro со штаб-квартирой в Абердине (Шотландия), но имеет ли она отношение к Газпрому, выяснить не удалось. Возможно, что проект WellPro не имеет ничего общего с компанией WellPro.

На момент написания новости никаких официальных заявлений от Газпрома не поступало. Следите за нашими новостями.

Напомним, что недавно группа NB65 заявила о взломе Центра управления Роскосмоса, однако глава ведомства Дмитрий Рогозин это опроверг.