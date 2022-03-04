Хакеры взломали сайт Института космических исследований России и слили данные

Группировка v0g3lsec утверждает, что данные о лунных миссиях РФ у них в руках и что атаки еще продолжатся.

Хакерcкая группа v0g3lsec "положила" веб-сайт Института космических исследований (ИКИ) и "слила" файлы, которые, как утверждают хактивисты, принадлежат Роскосмосу. Об этом сообщает vice.com. Известно, что ИКИ разрабатывает и производит научные приборы для космических исследований.

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Хакеры оставили сообщение на сайте института, в котором пригрозили Роскосмосу и призвали прекратить угрожать сотрудникам МКС. Напомним, что недавно российские власти заявляли о возможности вывода из эксплуатации Международной космической станции.

"Кроме того, оставьте Украину в покое, иначе Anonymous вас еще больше испортят", — говорится в сообщении.

В своем Твиттере хакеры Anonymous также опубликовали информации о взломе российского НИИ, связанного с ведомством Дмитрия Рогозина.

Издание отмечает, что сообщение было размещено на определенном субдомене сайта, который на момент недоступен. Другие поддомены, например, принадлежащий Отделу оптических и физических исследований ИКИ, остаются доступными.

V0g3lsec опубликовали подборку файлов, которые, по утверждению хакеров, принадлежат Роскосмосу. Это PDF-файлы и электронные таблицы на русском и английском языках, в которых идет речь о лунных миссиях.

В одном из документов обсуждается расположение потенциальных мест посадки космических кораблей на Южном полюсе Луны. Однако российские власти и не скрывали эту информацию. Проверить подлинность утекших файлом СМИ не удалось. А хакеры, в свою очередь, пригрозили новыми утечками.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отрицал взлом Центра управления спутниками.

Также сообщали о том, как и кем может использоваться Starlink в Украине и нужен ли спутниковый интернет от Илона Маска простым гражданам в данный момент.