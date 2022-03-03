Starlink в Украине: как скоро спутниковый интернет станет доступен и поможет ли он украинцам

При постоянных бомбардировках и обстрелах украинских городов вряд ли это решение может стать полноценной альтернативой традиционным интернет-провайдерам в ближайшее время, — эксперт.

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что Илон Маск предоставил доступ к спутниковому интернету Starlink, а также направил в нашу страну необходимое оборудование для приема сигналов спутников. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун оценил, насколько может быть полезной услуга связи, предоставленная американским бизнесменом. Об этом специалист написал в своем Facebook.

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Что такое Starlink и как он работает

Starlink — это услуга предоставления доступа в Интернет через сеть спутников, объяснил Константин. Традиционный доступ в Интернет использует наземные проводные каналы: от домашнего роутера и домового стояка до районного коллектора/свича, затем по проводам к провайдеру, далее по подземным колодцам к магистральным каналам, далее — за пределы страны и вплоть до подводных бронированных кабелей.

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По словам специалиста, спутниковая система доступа располагает минимальной инфраструктурой на земле, которая отправляет сигнал на спутник и принимает сигнал со спутника.

В Украине есть собственный спутниковый интернет — Lucky.Net, работающий еще с 1994 года. Однако, отмечает Корсун, спутниковая связь всегда была дорогой ($100 в месяц). Более того, она имеет ряд ограничений:

скорость,

объем передачи данных,

зависимость от месторасположения спутника на орбите,

небольшое общее количество спутников, что влияет на стабильность связи.

"Проект Илона Маска предполагает разместить на орбите 42 тыс. маленьких недорогих спутников примерно в 500 км над поверхностью Земли, и будут быстро обмениваться сигналами между собой. То есть, это система передачи данных, при которой сигнал с Земли передается в сеть спутников на орбите, ретранслируется внутри этой сети, а затем данные считываются в любом месте на Земле", — пояснил Константин.

На данный момент на орбите находится 2809 спутников из запланированных 42 тыс. И хотя покрыта вся поверхность Земли, сигнал относительно слабый, медленный и нестабильный, отмечает Корсун.

По состоянию на 2022 год, в мире насчитывается около 145 тыс. активных абонентов. Почти все они из США, Канады и Австралии. В Европе активных пользователей относительно мало, но известно, что очередь на подключение услуги достаточно велика.

Комплект оборудования стоит $499, а ежемесячная абонплата – $99.

Скорость передачи данных — от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с.

Для сравнения: обычный киевский провайдер предлагает 1000 Мбит/с примерно за $10 в месяц (хотя такая скорость достигается на всегда).

Как подключиться к Starlink

Для подключения абонентов в Украине технических ограничений, в принципе, не существует. Но следует учитывать некоторые нюансы, предупреждает эксперт.

К примеру, вы купили комплект для подключения Starlink Kit, в который входит спутниковая антенна ("тарелка"), базовая станция, WiFi-роутер, зарядка и провода. Вам нужно прикрепить антенну к штативу и разместить на улице таким образом, чтобы обеспечить антенне беспрепятственный доступ к открытому небу. Но в сегодняшних условиях в украинских городах Корсун не рекомендует это делать, потому что патруль теробороны может решить, что вы ставите метки или снимаете украинские военные самолеты, или же снимаете городской ландшафт, если, например, вы решили поставить "тарелку" на крыше.

Если все же связь удастся установить, затем нужно установить на телефон приложение из Google Play или AppStore, чтобы настроить домашнюю сеть, защитить ее паролем.

Поможет ли Starlink украинцам оставаться на связи

"При постоянных бомбардировках и обстрелах украинских городов не уверен, что это решение может стать полноценной альтернативой традиционным интернет-провайдерам в ближайшее время. Как запасной канал связи для военных и органов управления страной, или для доступа в Интернет где-то далеко в полях – прекрасное решение, но для массового применения – пока нет. Тем более что это, в принципе, коммерческий продукт. Украинским государственным структурам предоставили несколько комплектов бесплатно, да и абонплаты (видимо?) не требуют", — написал специалист.

Он полагает, что те комплекты оборудования, которые передали для нашей страны, решат проблему резервного канала доступа в Интернет, но только для нескольких тысяч людей, и только в отдельных локациях, и преимущественно для военных и госслужащих.

Ранее мы сообщали о том, что десятки спутников не смогли выйти из "безопасного режима" и полностью сгорели в атмосфере во время космического шторма.