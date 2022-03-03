Starlink в Україні: коли супутниковий інтернет стане доступним і чи допоможе він українцям

За постійного бомбардування й обстрілу українських міст навряд чи це рішення може стати повноцінною альтернативою традиційним інтернет-провайдерам найближчим часом, — експерт.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Ілон Маск надав доступ до супутникового інтернету Starlink, а також направив у нашу країну необхідне обладнання для прийому сигналів супутників. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун оцінив, наскільки може бути корисною послуга зв'язку, надана американським бізнесменом. Про це фахівець написав у своєму Facebook.

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Що таке Starlink і як він працює

Starlink – це послуга надання доступу до інтернету через мережу супутників, пояснив Костянтин. Традиційний доступ в інтернет використовує наземні дротові канали: від домашнього роутера та будинкового стояка до районного колектора/свіча, потім дротами до провайдера, далі підземними колодязями до магістральних каналів, далі — за межі країни й аж до підводних броньованих кабелів.

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За словами фахівця, супутникова система доступу має мінімальну інфраструктуру на землі, яка відправляє сигнал на супутник і приймає сигнал із супутника.

В Україні є власний супутниковий інтернет – Lucky.Net, який працює ще з 1994 року. Проте, зазначає Корсун, супутниковий зв'язок завжди був дорогим ($100 на місяць). Крім того, він має низку обмежень:

швидкість,

об'єм передачі даних,

залежність від розташування супутника на орбіті,

невелика загальна кількість супутників, що впливає стабільність зв'язку.

"Проєкт Ілона Маска передбачає розмістити на орбіті 42 тис. маленьких недорогих супутників приблизно в 500 км над поверхнею Землі, які швидко обмінюватимуться сигналами між собою. Тобто це система передачі даних, при якій сигнал із Землі передається в мережу супутників на орбіті, ретранслюється всередині цієї мережі, а потім дані зчитуються будь-де на Землі", — пояснив Костянтин.

Наразі на орбіті розташовано 2809 супутників із запланованих 42 тис. І хоча покрита вся поверхня Землі, сигнал відносно слабкий, повільний і нестабільний, зазначає Корсун.

Станом на 2022 рік у світі налічується близько 145 тис. активних абонентів. Майже всі вони з США, Канади й Австралії. У Європі активних користувачів відносно мало, але відомо, що черга на підключення послуги є досить великою.

Комплект обладнання коштує $499, а щомісячна абонплата – $99.

Швидкість передачі даних – від 50 Мбіт/с до 200 Мбіт/с.

Для порівняння: звичайний київський провайдер пропонує 1000 Мбіт/с приблизно за $10 на місяць (хоча така швидкість досягається не завжди).

Як підключитися до Starlink

Для підключення абонентів в Україні технічних обмежень у принципі не існує. Але слід зважати на деякі нюанси, попереджає експерт.

Наприклад, ви купили комплект для підключення Starlink Kit, до якого входить супутникова антена ("тарілка"), базова станція, WiFi-роутер, зарядка та дроти. Вам потрібно прикріпити антену до штативу та розмістити на вулиці таким чином, щоб забезпечити антену безперешкодний доступ до відкритого неба. Але в сьогоднішніх умовах в українських містах Корсун не рекомендує це робити, бо патруль тероборони може вирішити, що ви ставите мітки, або знімаєте українські військові літаки, або ж знімаєте міський ландшафт, якщо, наприклад, ви вирішили поставити "тарілку" на даху.

Якщо все ж таки зв'язок вдасться встановити, потім потрібно встановити на телефон програму з Google Play або AppStore, щоб налаштувати домашню мережу, захистити її паролем.

Чи допоможе Starlink українцям залишатися на зв'язку

"При постійних бомбардуваннях і обстрілах українських міст не впевнений, що це рішення може стати повноцінною альтернативою традиційним інтернет-провайдерам найближчим часом. Як запасний канал зв'язку для військових і органів управління країною або для доступу в інтернет десь далеко в полях – чудове рішення, але для масового застосування – поки що ні. Тим більше, що це, в принципі, комерційний продукт. Українським державним структурам надали кілька комплектів безкоштовно, та й абонплату (мабуть?) не вимагають", — написав фахівець.

Він вважає, що ті комплекти обладнання, які передали для нашої країни, вирішать проблему резервного каналу доступу до інтернету, але лише для кількох тисяч людей, і лише в окремих локаціях, і переважно для військових і держслужбовців.

Раніше ми повідомляли, що десятки супутників не змогли вийти з "безпечного режиму" та повністю згоріли в атмосфері під час космічного шторму.