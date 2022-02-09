Згоріли $12 млн: космічний шторм знищив десятки супутників Starlink Ілона Маска

Апарати не змогли вийти з "безпечного режиму" та повністю згоріли в атмосфері, запевняють інженери.

У п'ятницю, 4 лютого, на Землю обрушилася геомагнітна буря, яка вивела з ладу близько 40 супутників космічного інтернету Starlink від SpaceX. Подробиці компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

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3 лютого SpaceX запустила 49 нових супутників на ракеті Falcon 9, яка доставила апарати на низьку навколоземну орбіту. Кожен досяг точки призначення на висоті близько 210 км над Землею та перейшов у режим керованого польоту.

Наступного ж дня розпочався космічний шторм, який викликав нагрівання атмосфери та збільшив щільність на малих висотах, де проєкт Starlink розгортає своє обладнання. Як показали бортові датчики GPS, атмосферний опір збільшився приблизно на 50% порівняно з попередніми запусками. Інженери віддалено перевели супутники в безпечний режим, змусивши літати руба, подібно до аркуша паперу, для зниження опору та захисту від бурі. У той же час SpaceX співпрацювала з Космічними силами США та LeoLabs для отримання нових даних від наземних радарів.

За попередньою оцінкою експертів, опір завадив супутникам вийти з безпечного режиму та вийти на потрібну орбіту. В результаті близько 40 із 49 нових супутників увійдуть або вже увійшли в атмосферу, де вони будуть повністю зруйновані до зіткнення із Землею. SpaceX підкреслює, що апарати, що сходять із орбіти, не можуть зіткнутися з іншими орбітальними супутниками, а також не залишать після себе космічного сміття.

Як пише Forbes, запуск однієї ракети Falcon 9 обходиться SpaceX приблизно $15 млн, а то й $30 млн, враховуючи загальні витрати на розробку. Імовірно, компанія спалила в атмосфері близько $12 млн, які клієнти Starlink зможуть відшкодувати ще нескоро. Незважаючи на втрату десятків супутників, інтернет продовжує працювати, складаючись майже з 2 тис. космічних апаратів. Як повідомляла SpaceX, зрештою мережа складатиметься з 4400 супутників на 5-ти різних орбітах.

Раніше писали, що супутники Starlink Ілона Маска заважають астрономам. Як показало недавнє дослідження, велика кількість апаратів псує 1 із 5 зображень нічного неба.

Писали також, що Starlink відмовить у ремонті інтернет-антени в разі нападу динозавра. Такий пункт прописано в угоді про гарантійне обслуговування, яку підписують клієнти.