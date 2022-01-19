Супутники Ілона Маска заважають астрономам: вони псують 1 із 5 зображень нічного неба

Нове дослідження показує, що супутники Starlink вже суттєво впливають на перебіг астрономічних спостережень.

Кількість супутників Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX на низькій навколоземній орбіті швидко збільшується останні 2 роки. Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту виявили, що ці сузір'я супутників впливають на п'яту частину важливих астрономічних спостережень за нічним небом, повідомляє New Atlas.

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SpaceX почала запускати свої супутники Starlink на орбіту в 2019 році і вже тоді астрономи помітили на своїх зображеннях яскраві смуги світла. Зараз у вчених викликає занепокоєння той факт, що ці супутники можуть поставити під загрозу нормальне спостереження за Всесвітом. Супутники Starlink навіть можуть стати на заваді у виявленні небезпечних навколоземних астероїдів.

Що стосується кількості супутників, то 19 січня 2022 року SpaceX успішно запустила ще 49 супутників Starlink на борту ракети Falcon 9, внаслідок чого їхня загальна кількість на орбіті Землі перевищила 2000. Про це повідомила компанія повідомила у Twitter.

[ + – ] Запуск нових супутників Starlink

Аналіз вчених із Каліфорнійського технологічного інституту показав, що на зображеннях астрономів останнім часом було помічено 5301 смугу, створену супутниками Маска. Це вплинуло на майже п'яту частину спостережень за нічним небом.

"Майже на 20% зображень ми бачимо сліди супутників Starlink", — каже Пшемек Мроз із Каліфорнійського технологічного інституту.

[ + – ] Аналіз вчених з Каліфорнійського технологічного інституту показав, що на зображеннях астрономів останнім часом було помічено 5301 смугу, створену супутниками. Фото: New Atlas

Але, за словами вчених, рано говорити про тотальну загрозу астрономічних спостережень від супутників Ілона Маска.

"Поки що є невелика ймовірність того, що ми пропустимо важливу космічну подію під час спостережень через смуги від супутників", — говорить Том Прінс із Каліфорнійського технологічного інституту.

Враховуючи плани SpaceX вивести на орбіту до 10 тисяч супутників до 2027 року, вчені очікують, що майже на всіх зображеннях нічного неба буде видно щонайменше одну смугу, залишену супутниками Starlink.

Зараз вчені планують використовувати спеціальні програми, щоб обчислити траєкторію польоту супутників і в результаті уникнути появи слідів їх перебування в космосі під час астрономічних спостережень. .

"Супутники Starlink поки не сильно заважають астрономам, але якщо на орбіту буде виведено супутники інших компаній, це може стати справжньою проблемою для астрономії", — говорить Мроз.

Супутники Ілона Маска надають широкосмуговий Інтернет на Землі, особливо в районах, де доступ до Мережі обмежений. З іншого боку, глава SpaceX не перестає думати про польоти на Місяць. Тому під час старту ракети з новим набором супутників на орбіту Землі, він виставив у Twitter фото з ракетою, що летить, і підписом "Скоро повернемося на Місяць".

Нагадуємо, що супутники Starlink мало не збили космічну станцію КНР на орбіті.