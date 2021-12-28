Китай лютує. Супутники Ілона Маска мало не збили космічну станцію КНР на орбіті

Китай заявив, що орбітальній станції "Тяньгун" довелося застосовувати термінові заходи, щоб уникнути зіткнення із супутниками Starlink. Китайська сторона закликає США "відповісти за це".

Пекін звернувся до ООН, щоб організація нагадала США про дотримання договору, який регулює використання космічного простору. Це сталося після того, як супутники Starlink, які запускає в космос компанія Ілона Маска SpaceX, мало не зіткнулися з орбітальною космічною станцією "Тяньгун". Як заявляє китайська сторона, подібні інциденти "майже зіткнення" сталися двічі за 2021 рік, повідомляє The Guardian.

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Китай подав звіт до Комітету ООН із використання космічного простору з мирною метою, у якому вказав на той факт, що в липні та жовтні 2021 року китайській космічній станції довелося вживати необхідних заходів, щоб уникнути зіткнення з супутниками Starlink.

У звіті сказано, що країни-учасниці Договору про космос повинні відповідати за дії своїх державних, не державних організацій. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос уже понад 1600 супутників Starlink. І має дозвіл на запуск ще близько 12 тисяч супутників.

"Зіткнення в космосі трапляються досить часто. Але в останні роки кількість таких зіткнень збільшилася через велику кількість супутників, які запускають у космос. Більшість цих супутників — це Starlink", — говорить Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

[ + – ] Такий вигляд матиме космічна станція після повного складання Фото: CNN

За словами Макдавелла, Китай також є одним із найбільших постачальників космічного сміття. Найбільшою подією, пов'язаною з космічними уламками, було випробування китайської системи протисупутникового захисту.

"Уламків більше, і супутників більше. Космічний простір стає завантаженішим. Це космічна ера, у якій домінують приватні компанії", — говорить Макдавелл.

Компанія SpaceX не відповіла на запит видання The Guardian про надання коментаря щодо цієї ситуації.

Нагадуємо, що МКС довелося зробити маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення з китайським супутником.

Фокус писав про те, що 3 китайські астронавти провели на орбіті 90 днів у модулі "Тяньхе", першій складовій китайської космічної станції "Тяньгун", і успішно повернулися на Землю.