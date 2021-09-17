90 днів у недобудованій станції. Китайські астронавти повернулися на Землю з орбіти (фото)

Це була найдовша пілотована космічна місія Китаю.

Троє китайських астронавтів провели на орбіті 90 днів у модулі "Тяньхе" — першого складника майбутньої повністю китайської орбітальної космічної станції "Тяньгун", який знаходиться на висоті 380 км над Землею, повідомляє BBC.

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[ + – ] Астронавти Тан Хонбу, Не Хайшен, Лю Бомін Фото: trump-elections

Астронавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хонбу піднялися на борт космічного корабля "Шеньчжоу-12", який відстикувався від модуля "Тяньхе" і приземлилися в пустелі Гобі у Внутрішній Монголії вранці в п'ятницю, 17 вересня. Вони вирушили в космос із цієї ж пустелі 17 червня.

Перебуваючи в космосі, китайські астронавти виконували різні експерименти всередині модуля, а також часто на багато годин виходили у відкритий космос.

За даними видання China's Global Times в основному модулі майбутньої космічної станції, де жили астронавти, є окремі житлові приміщення для кожного астронавта і космічний тренажерний зал, обладнаний спеціально розробленою біговою доріжкою і велосипедом.

[ + – ] Так виглядатиме космічна станція "Тяньгун". Фото: Xinhua

Це черговий успіх Китаю в реалізації своєї космічної програми. Ще в 2019 році Китай став першою країною, яка відправила місяцехід на зворотний бік Місяця. Також китай став другою країною в світі, яка відправила на Червону планету свій марсохід "Чжуронг".

Китайцям довелося почати будівництво власної космічної станції, почасти тому, що їх виключили з проєкту Міжнародної космічної станції.

Нагадуємо, що китайський марсохід "Чжуронг" тимчасово не проводить дослідження на Марсі, але перед тим, як піти "на відпочинок", він надіслав на Землю серію унікальних знімків поверхні Червоної планети.