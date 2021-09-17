90 дней в недостроенной станции. Китайские астронавты вернулись на Землю с орбиты (фото)

Это была самая продолжительная пилотируемая космическая миссия Китая.

Трое китайских астронавтов провели на орбите 90 дней в модуле "Тяньхэ" — первой составляющей будущей полностью китайской орбитальной космической станции "Тяньгун", который находится на высоте 380 км над Землей, сообщает BBC.

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[ + – ] Астронавты Тан Хонбо, Не Хайшэн, Лю Бомин Фото: BBC

Астронавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хонбо поднялись на борт космического корабля "Шэньчжоу-12", отстыковались от модуля "Тяньхэ" и приземлились в пустыне Гоби во Внутренней Монголии утром в пятницу, 17 сентября. Они отправились в космос из этой же пустыни 17 июня.

Фото: BBC

Находясь в космосе, китайские астронавты выполняли различные эксперименты внутри модуля, а также часто на много часов выходили в открытый космос.

По данным издания China's Global Times в основном модуле будущей космической станции, где жили астронавты, есть отдельные жилые помещения для каждого астронавта и космический тренажерный зал, оборудованный специально разработанной беговой дорожкой и велосипедом.

[ + – ] Так будет выглядеть космическая станция "Тяньгун". Фото: Xinhua

Это очередной успех Китая в реализации своей космической программы. Еще 2019 году Китай стал первой страной, которая отправила луноход на обратную сторону Луны. Также китай стал второй страной в мире, которая отправила на Красную планету свой марсоход "Чжуронг".

Китайцам пришлось начать строительство собственной космической станцию, отчасти потому, что их исключили из проекта Международной космической станции.

Напоминаем, что китайский марсоход "Чжуронг" временно не проводит исследований на Марсе, но перед тем, как уйти "на отдых", он прислал на Землю серию уникальных снимков поверхности Красной планеты.