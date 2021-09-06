100 дней на Марсе. Китайский марсоход отметил юбилей серией захватывающих снимков

Марсоход "Чжуронг" "уходит в отпуск", но перед этим прислал новые снимки Равнины Утопия на Красной планете.

Китайский марсоход "Чжуронг" переходит в безопасный режим вместе с орбитальным аппаратом Tianwen-1 более чем на месяц из-за заряженных солнечных частиц, которые мешают связи с Землей. Но перед этим он "отметил" 100 дней своей работы на Марсе удивительной панорамой окрестностей на Равнине Утопия, где он находится, сообщает space.com

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Шестиколесный марсоход на солнечной проделал путь длиной в 1064 метра с момента своего спуска на поверхность Марса 22 мая этого года. Готовясь к перерыву в работе марсоход сделал с помощью своей камеры фотографии окрестностей.

[ + – ] Марсоход "Чжуронг" на Марсе Фото: CNSA

На снимке виден марсоход, его солнечные панели и антенна. Он находится рядом с дюной , объектом, который ученые миссии хотят изучить с помощью марсохода.

[ + – ] Панорамное изображение поверхности Марса Фото: CNSA

С момента спуска на поверхность, "Чжуронг" двигался на юг от своей посадочной платформы, изучая различные ландшафтные объекты.

Орбитальный аппарат Tianwen-1, на котором марсоход отправился на Марс, также прислал изображение, на котором виден путь "Чжуронга", включая следы марсохода, оставленные на поверхности Марса.

В будущем марсоход будет исследовать поперечные эоловые хребты или дюны, а также впадины, вызванные эрозией, и особенно загадочные изъеденные конусы. Одной из ключевых задач является определение толщины и распределения марсианской почвы возле некоторых форм рельефа, которые предположительно образовались из-за наличия подземной воды или льда.

Ученые миссии говорят, что в нескольких километрах к югу от местоположения марсохода находится ряд изъеденных конусов. Более пристальное изучение поверхности Марса может помочь получить новое представление о том, как сформировались эти особенности рельефа. Поскольку текущие теории предполагают, что причиной мог быть вулканизм, гидровулканизм или даже движение подземных водных потоков.

И марсоход и его орбитальный напарник с середины сентября до конца октября перейдут в безопасный режим работы, поскольку солнечные частицы будут мешать их связи с Землей. Оба космических аппарата будут автономно проводить оценку своего состояния и устранять неисправности, пока связь не будет восстановлена.

Марсоход "Чжуронг" – это первый китайский аппарат, который совершил посадку на другой планете. Его отправили в космос 23 июля 2020 года, на орбиту Марса он вышел 10 февраля 2021 года. Посадочная платформа с марсоходом совершила посадку на поверхность Марса 14 мая. В китайской мифологии Чжуронг является богом огняи света. Так как Марс в Китае и некоторых других странах Азии называют огненной планетой, то название было выбрано не случайно.