100 днів на Марсі. Китайський марсохід відсвяткував ювілей серією захопливих знімків

Марсохід "Чжуронг" "йде у відпустку", але перед цим надіслав нові знімки Рівнини Утопія на Червоній планеті.

Китайський марсохід "Чжуронг" переходить в безпечний режим разом з орбітальним апаратом Tianwen-1 більш ніж на місяць через заряджені сонячні частинки, які заважають зв'язку із Землею. Але перед цим він "відсвяткував" 100 днів своєї роботи на Марсі дивовижною панорамою околиць на Рівнині Утопія, де він знаходиться, повідомляє space.com.

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Шестиколісний марсохід на сонячній панелі пройшов шлях довжиною 1 064 метри з моменту свого спуску на поверхню Марса 22 травня цього року. Готуючись до перерви в роботі марсохід зробив за допомогою своєї камери фотографії околиць.

[ + – ] Марсохід "Чжуронг" на Марсі Фото: CNSA

На знімку видно марсохід, його сонячні панелі й антену. Він знаходиться поруч із дюною, об'єктом, який вчені місії захотіли вивчати за допомогою марсохода.

[ + – ] Панорамне зображення поверхні Марса Фото: CNSA

З моменту спуску на поверхню, "Чжуронг" рухався на південь від своєї посадкової платформи, вивчаючи різні ландшафтні об'єкти.

Орбітальний апарат Tianwen-1, на якому марсохід вирушив на Марс, також надіслав зображення, на якому видно шлях "Чжуронга", враховуючи сліди марсохода, залишені на поверхні Марса.

У майбутньому марсохід досліджуватиме поперечні еолові хребти або дюни, а також западини, викликані ерозією, й особливо загадкові поїдені конуси. Одним із ключових завдань є визначення товщини та розподілу марсіанського ґрунту біля деяких форм рельєфу, які ймовірно утворилися через наявність підземної води або льоду.

Учені місії кажуть, що в кількох кілометрах на південь від місця розташування марсохода знаходиться низка поїдених конусів. Більш пильне вивчення поверхні Марса може допомогти отримати нове уявлення про те, як сформувалися ці особливості рельєфу. Оскільки поточні теорії припускають, що причиною міг бути вулканізм, гідровулканізм або навіть рух підземних водних потоків.

І марсохід, і його орбітальний напарник із середини вересня до кінця жовтня перейдуть в безпечний режим роботи, оскільки сонячні частинки заважатимуть їхньому зв'язку із Землею. Обидва космічні апарати будуть автономно проводити оцінку свого стану й усувати несправності, поки зв'язок не буде відновлений.

Марсохід "Чжуронг" — це перший китайський апарат, який здійснив посадку на іншій планеті. Його відправили в космос 23 липня 2020 року, на орбіту Марса він вийшов 10 лютого 2021 року. Посадкова платформа з марсоходом здійснила посадку на поверхню Марса 14 травня. У китайській міфології Чжуронг є богом вогню світла. Оскільки Марс у Китаї та деяких інших країнах Азії називають вогненною планетою, то назва була вибрана не випадково.