Китай в ярости. Спутники Илона Маска чуть не сбили космическую станцию КНР на орбите
Китай заявил, что орбитальной станции "Тяньгун" пришлось применять срочные меры, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink. Китайская сторона призывает США "ответить за это".
Пекин обратился в ООН, чтобы организация напомнила США о соблюдении договора, который регулирует использование космического пространства. Это произошло после того, как спутники Starlink, которые запускает в космос компания Илона Маска SpaceX, чуть не столкнулись с орбитальной космической станцией "Тяньгун". Как заявляет китайская сторона подобные инциденты "почти столкновения" произошли дважды за 2021 год, сообщает The Guardian.
Китай подал отчет в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, в котором указал на тот факт, что в июле и октябре 2021 года китайской космической станции пришлось принимать необходимые меры, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink.
В отчете сказано, что страны-участники Договора о космосе должны отвечать за действия своих государственных, так и не государственных организаций. Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос уже более 1600 спутников Starlink. И у нее есть разрешение на запуск еще около 12 тысяч спутников.
"Столкновения в космосе случаются довольно часто. Но в последние годы количество таких столкновений увеличилось из-за большого количества спутников, которые запускают в космос. Большая часть этих спутников – это Starlink", — говорит Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
По словам Макдауэлла, Китай тоже является одним из крупнейших поставщиков космического мусора. Самым крупным событием, связанным с космическими обломками, было испытание китайской системы противоспутниковой защиты.
"Обломков больше, и спутников больше. Космическое пространство становится более загруженным. Это космическая эра, в которой доминируют частные компании", — говорит Макдауэлл.
Компания SpaceX не ответила на запрос издания The Guardian о предоставлении комментария касательно этой ситуации.
Напоминаем, что МКС пришлось произвести маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с китайским спутником.
Фокус писал о том, что 3 китайских астронавта провели на орбите 90 дней в модуле "Тяньхэ" — первой составляющей китайской космической станции "Тяньгун" и успешно вернулись на Землю.