МКС подвинулась. Обломок китайского спутника подлетит очень близко к орбитальной станции

Сближение МКС и обломков спутника Fengyun-1C на расстояние в 600 метров произойдет утром 12 ноября.

Для того, чтобы избежать столкновения, МКС произвела смещение своей орбиты. Теперь станция находится выше на 1240 метров, а именно на расстоянии 420 км на Землей, сообщает The Register.

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Утром 12 ноября к орбитальной станции на расстояние 600 метров приблизится обломок уничтоженного китайской ракетой их же спутника под названием Fengyun-1C. Несмотря на то, что это событие произошло еще в 2007 году в рамках испытаний противоспутниковых ракет, обломки аппарата, как и тысячи кусков другого космического мусора все еще находятся на орбите и могут представлять опасность для МКС.

Для того, чтобы уклониться от столкновения станции необходимо было произвести соответствующий маневр. Для этого были запущены двигатели российского транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", который пристыкован к МКС. Двигатели работали в течение 361 секунды, чтобы сдвинуть станцию с места. Теперь, по данным Роскосмоса, МКС ничего не угрожает и обломок метеорологического китайского спутника пролетит мимо.

[ + – ] Китайский метеорологический спутник Fengyun-1C Фото: wikipedia

Хотя опасность столкновения была достаточно низкой, все же было принято решение перестраховаться. Теперь станция изменила свое положение и находится на высоте 420 км на Землей, что на 1240 метров выше, чем было раньше.

Китай запустил спутник Fengyun-1C в 1999 году, а в 2007 году он был взорван ракетой в ходе военных учений. Ракета разбила аппарат на примерно 3 тысячи обломков, которые теперь летают на орбите в виде космического мусора.

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