МКС посунулася. Уламок китайського супутника підлетить дуже близько до орбітальної станції

Зближення МКС і уламків супутника Fengyun-1C на відстань 600 метрів відбудеться вранці 12 листопада.

Для того, щоб уникнути зіткнення, МКС зробила зміщення своєї орбіти. Наразі станція розташована вище на 1240 метрів, а саме на відстані 420 км на Землі, повідомляє The Register.

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Уранці 12 листопада до орбітальної станції на відстань 600 метрів наблизиться уламок знищеного китайською ракетою їхнього ж супутника під назвою Fengyun-1C. Незважаючи на те, що ця подія сталася ще у 2007 році в межах випробувань протисупутникових ракет, уламки апарату, як і тисячі шматків іншого космічного сміття, все ще перебувають на орбіті та можуть становити небезпеку для МКС.

Для того, щоб ухилитися від зіткнення станції, необхідно було зробити відповідний маневр. Для цього було запущено двигуни російського транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-18", який пристиковано до МКС. Двигуни працювали протягом 361 секунди, щоб зрушити станцію з місця. Тепер, за даними Роскосмосу, МКС нічого не загрожує, і уламок метеорологічного китайського супутника пролетить повз.

[ + – ] Китайський метеорологічний супутник Fengyun-1C Фото: wikipedia

Хоча небезпека зіткнення була досить низькою, все ж таки було прийнято рішення перестрахуватися. Тепер станція змінила своє положення і розташована на висоті 420 км на Землі, що на 1240 метрів вище, ніж було раніше.

Китай запустив супутник Fengyun-1C у 1999 році, а у 2007 році він був підірваний ракетою під час військових навчань. Ракета розбила апарат на приблизно 3 тисячі уламків, які тепер літають на орбіті у вигляді космічного сміття.

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