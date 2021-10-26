Космічний бізнес-парк. Дві приватні компанії зі США збудують на орбіті Землі нову МКС (фото)

Компанії Blue Origin та Sierra Space збираються створити комерційний "бізнес-парк у космосі".

Американські компанії Blue Origin та Sierra Space зібралися побудувати комерційну космічну станцію під назвою Orbital Reef на низькій навколоземній орбіті в період із 2025 по 2030 рік, повідомляє New Atlas.

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МКС "вмирає". Хай живе Orbital Reef

Міжнародна космічна станція буде виведена з ладу вже до кінця цього десятиліття. Нещодавно знайдені тріщини в її корпусі та сам вік станції, яка працює на орбіті з кінця 1998 року, призвели міжнародне співтовариство до такого рішення. Саме тому різко зросла кількість проєктів, що розробляються, комерційних космічних станцій. Серед них і новий проєкт орбітальної станції під назвою Orbital Reef від компаній Blue Origin та Sierra Space.

[ + – ] Нова орбітальна станція Orbital Reef Фото: New Atlas

Компанії не розкрили абсолютно всі характеристики майбутнього орбітального об'єкта, але деякі подробиці все ж таки стали відомі.

Компанія Blue Origin відповідатиме за:

будівництво основних модулів станції великого розміру;

створення багаторазової ракети-носія New Glenn, яка доставить ці модулі на орбіту.

[ + – ] Модуль для вирощування рослин на орбітальній станції Orbital Reef Фото: New Atlas

Компанія Sierra Space відповідатиме за:

створення спеціального модуля для проживання екіпажу під назвою Large Integrated Flexible Environment (LIFE);

створення фінальної версії багаторазового космічного корабля Dream Chaser, який доставлятиме екіпаж, запаси та корисні вантажі на орбіту і назад на Землю.

[ + – ] Один із модулів майбутньої станції в розрізі Фото: New Atlas

У Blue Origin і Sierra Space є партнери зі створення нової станції, які також зроблять свій внесок у розробку необхідних компонентів:

компанія Boeing розробить науковий модуль, а також систему керування та технічного обслуговування станції;

компанія Redwire Space працюватиме над дослідженнями, розробками та виробництвом в умовах мікрогравітації, а також над операціями з корисним навантаженням;

компанія Genesis Engineering Solutions збудує транспортний засіб для переміщень у космосі під назвою Single Person Spacecraft. За його допомогою екіпаж зможе проводити роботу у відкритому космосі. Також його можна буде використовувати для подорожей туристів біля станції.

[ + – ] Транспортний засіб Single Person Spacecraft Фото: New Atlas

Для кого ця станція?

Після того, як орбітальна станція Orbital Reef розпочне свою роботу, вона буде відкрита для клієнтів з усього світу, які можуть її використовувати як своєрідний бізнес-парк. Тут можна буде проводити наукові дослідження, розмістити виробництво, вона також призначена для відвідувань туристами та для виконання багатьох інших завдань.

Партнери за проєктом беруть на себе зобов'язання доставляти пасажирів та обладнання на станцію, забезпечувати нормальні умови проживання, керувати станцією та забезпечити орбітальний об'єкт екіпажем.

[ + – ] Нова орбітальна станція Orbital Reef буде призначена для різноманітних способів її експлуатації Фото: New Atlas

Особливості архітектури Orbital Reef

Станція розробляється з урахуванням можливості додавати нові модулі, стикувальні порти для космічних кораблів та інші об'єкти, які будуть потрібні майбутнім клієнтам Orbital Reef.

"Ми створимо найоптимальніші та максимально доступні умови для роботи на новій станції. Це буде справжня бізнес-екосистема в космосі, де будуть створені нові відкриття, нові продукти та багато іншого", — каже Брент Шервуд, старший віцепрезидент програм перспективного розвитку Blue Origin.

New Glenn

[ + – ] Ракета-носій New Glenn Фото: wikipedia

триступінчаста важка орбітальна ракета-носій, що розробляється компанією Blue Origin;

довжина – 95 м;

діаметр — 7 м;

перший запуск заплановано на 2022 рік.

Dream Chaser

[ + – ] Космічний корабель Dream Chaser Фото: wikipedia