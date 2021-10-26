Космический бизнес-парк. Две частные компании из США построят на орбите Земли новую МКС (фото)
Компании Blue Origin и Sierra Space собираются создать коммерческий "бизнес-парк в космосе".
Американские компании Blue Origin и Sierra Space собрались построить коммерческую космическую станцию под названием Orbital Reef на низкой околоземной орбите в период с 2025 по 2030 год, сообщает New Atlas.
МКС "умирает". Да здравствует Orbital Reef
Международная космическая станция будет выведена из строя уже к концу этого десятилетия. Недавно обнаруженные трещины в ее корпусе и сам возраст станции, которая работает на орбите с конца 1998 года, привели международное сообщество к такому решению. Именно поэтому резко возросло количество разрабатываемых проектов коммерческих космических станций. Среди них и новый проект орбитальной станции под названием Orbital Reef от компаний Blue Origin и Sierra Space.
Компании не раскрыли абсолютно все характеристики будущего орбитального объекта, но некоторые подробности все же стали известны.
Компания Blue Origin будет отвечать за:
- Постройку основных модулей станции большого размера;
- Создание многоразовой ракеты-носителя New Glenn, которая доставит эти модули на орбиту.
Компания Sierra Space будет отвечать за:
- Создание специального модуля для проживания экипажа под названием Large Integrated Flexible Environment (LIFE);
- Создание финальной версии многоразового космического корабля Dream Chaser, который будет доставлять экипаж, припасы и полезные грузы на орбиту и обратно на Землю.
У Blue Origin и Sierra Space есть партнеры по созданию новой станции, которые также внесут свою лепту в разработку необходимых компонентов:
- Компания Boeing разработает научный модуль, а также систему управления и технического обслуживания станции;
- Компания Redwire Space будет работать над исследованиями, разработками и производством в условиях микрогравитации, а также над операциями с полезной нагрузкой;
- Компания Genesis Engineering Solutions построит транспортное средство для перемещений в космосе под названием Single Person Spacecraft. С его помощью экипаж сможет проводить работу в открытом космосе. Также его можно будет применять для путешествий туристов около станции.
Для кого эта станция?
После того, как орбитальная станция Orbital Reef начнет свою работу, она будет отрыта для клиентов со всего мира, которые могут ее использовать как своеобразный бизнес-парк. Здесь можно будет проводить научные исследования, разместить производство, она также предназначена для посещений туристами и для выполнения многих других задач.
Партнеры по проекту берут на себя обязательства доставлять пассажиров и оборудование на станцию, обеспечивать нормальные условия проживания, управлять станцией и обеспечить орбитальный объект экипажем.
Особенности архитектуры Orbital Reef
Станция разрабатывается с учетом возможности добавлять новые модули, стыковочные порты для космических кораблей и другие объекты, которые потребуются будущим клиентам Orbital Reef.
"Мы создадим самые оптимальные и максимально доступные условия для работы на новой станции. Это будет настоящая бизхнес-экосистема в космосе, где будут созданы новые открытия, новые продукты и много другое", — говорит Брент Шервуд, старший вице-президент программ перспективного развития Blue Origin.
New Glenn
- Трехступенчатая тяжелая орбитальная ракета-носитель, разрабатываемая компанией Blue Origin
- Длина – 95 м
- Диаметр — 7 м
- Первый запуск запланирован на 2022 год
Dream Chaser
- Многоразовый космический корабль, разрабатываемый компанией Sierra Space, которая является подразделением компании Sierra Nevada Corporation.
- Длина — 9 м
- Ширина — 7 м (размах крыльев)