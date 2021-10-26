Космический бизнес-парк. Две частные компании из США построят на орбите Земли новую МКС (фото)

Компании Blue Origin и Sierra Space собираются создать коммерческий "бизнес-парк в космосе".

Американские компании Blue Origin и Sierra Space собрались построить коммерческую космическую станцию под названием Orbital Reef на низкой околоземной орбите в период с 2025 по 2030 год, сообщает New Atlas.

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МКС "умирает". Да здравствует Orbital Reef

Международная космическая станция будет выведена из строя уже к концу этого десятилетия. Недавно обнаруженные трещины в ее корпусе и сам возраст станции, которая работает на орбите с конца 1998 года, привели международное сообщество к такому решению. Именно поэтому резко возросло количество разрабатываемых проектов коммерческих космических станций. Среди них и новый проект орбитальной станции под названием Orbital Reef от компаний Blue Origin и Sierra Space.

[ + – ] Новая орбитальная станция Orbital Reef Фото: New Atlas

Компании не раскрыли абсолютно все характеристики будущего орбитального объекта, но некоторые подробности все же стали известны.

Компания Blue Origin будет отвечать за:

Постройку основных модулей станции большого размера;

Создание многоразовой ракеты-носителя New Glenn, которая доставит эти модули на орбиту.

[ + – ] Модуль для выращивания растений на орбитальной станции Orbital Reef Фото: New Atlas

Компания Sierra Space будет отвечать за:

Создание специального модуля для проживания экипажа под названием Large Integrated Flexible Environment (LIFE);

Создание финальной версии многоразового космического корабля Dream Chaser, который будет доставлять экипаж, припасы и полезные грузы на орбиту и обратно на Землю.

[ + – ] Один из модулей будущей станции в разрезе Фото: New Atlas

У Blue Origin и Sierra Space есть партнеры по созданию новой станции, которые также внесут свою лепту в разработку необходимых компонентов:

Компания Boeing разработает научный модуль, а также систему управления и технического обслуживания станции;

Компания Redwire Space будет работать над исследованиями, разработками и производством в условиях микрогравитации, а также над операциями с полезной нагрузкой;

Компания Genesis Engineering Solutions построит транспортное средство для перемещений в космосе под названием Single Person Spacecraft. С его помощью экипаж сможет проводить работу в открытом космосе. Также его можно будет применять для путешествий туристов около станции.

[ + – ] Транспортное средство Single Person Spacecraft Фото: New Atlas

Для кого эта станция?

После того, как орбитальная станция Orbital Reef начнет свою работу, она будет отрыта для клиентов со всего мира, которые могут ее использовать как своеобразный бизнес-парк. Здесь можно будет проводить научные исследования, разместить производство, она также предназначена для посещений туристами и для выполнения многих других задач.

Партнеры по проекту берут на себя обязательства доставлять пассажиров и оборудование на станцию, обеспечивать нормальные условия проживания, управлять станцией и обеспечить орбитальный объект экипажем.

[ + – ] Новая орбитальная станция Orbital Reef будет предназначена для разнообразных способов ее эксплуатации Фото: New Atlas

Особенности архитектуры Orbital Reef

Станция разрабатывается с учетом возможности добавлять новые модули, стыковочные порты для космических кораблей и другие объекты, которые потребуются будущим клиентам Orbital Reef.

"Мы создадим самые оптимальные и максимально доступные условия для работы на новой станции. Это будет настоящая бизхнес-экосистема в космосе, где будут созданы новые открытия, новые продукты и много другое", — говорит Брент Шервуд, старший вице-президент программ перспективного развития Blue Origin.

New Glenn

[ + – ] Ракета-носитель New Glenn Фото: wikipedia

Трехступенчатая тяжелая орбитальная ракета-носитель, разрабатываемая компанией Blue Origin

Длина – 95 м

Диаметр — 7 м

Первый запуск запланирован на 2022 год

Dream Chaser

[ + – ] Космический корабль Dream Chaser Фото: wikipedia