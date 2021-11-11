Місія SpaceX Crew-3 після успішного старту попрямувала до МКС, — NASA (відео)

Екіпаж місії SpaceX Crew-3 проведе на орбіті пів року, під час якого проведе наукові експерименти в різних галузях.

Космічний корабель компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно стартував зі стартового комплексу 39А Комічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Falcon 9 вивела на орбіту корабель Crew Dragon Endurance-3, який вирушив до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє NASA.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Запуск корабля відбувся 10 листопада о 21:03 за часом Східного узбережжя США (11 листопада о 04:03 за Києвом). Через 12 хвилин корабель Crew Dragon вийшов на задану орбіту та попрямував до МКС.

Екіпаж третьої місії SpaceX Crew-3 складається з командира астронавта NASA Раджи Чарі, пілота Томаса Маршберна та Кайли Беррона, а також астронавта з Німеччини Маттіаса Маурера. Вони будуть на орбіті до квітня 2022 року.

За час перебування на орбіті астронавти проведуть наукові експерименти в галузях матеріалознавства, медичних технологій і науки про рослини для того, щоб підготуватися до досліджень людини за межами низької навколоземної орбіти.

"Коли Раджа, Томас, Кайла та Маттіас прямують на Міжнародну космічну станцію всього через кілька днів після повернення екіпажу-2, ми бачимо силу американської винахідливості просто на наших очах", — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Тим часом ракета-носій Falcon 9 після розстикування з космічним кораблем успішно здійснила вертикальну посадку на плавучу станцію Shortfall of Gravitas, яка рохташована в Атлантиці за 600 км від космодрому у Флориді.

[ + – ] Трансляція запуску місії SpaceX Crew-3

Нагадаємо, що астронавти місії SpaceX Crew-2 благополучно повернулися на Землю після пів річного перебування на МКС. Капсула із чотирма астронавтами приводнилася в Мексиканській затоці біля штату Флорида.