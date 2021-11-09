200 днів позаду: астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю (фото, відео)

Капсула із чотирма астронавтами успішно приводнилася в Мексиканській затоці.

Астронавти місії SpaceX Crew-2 успішно повернулися на Землю після піврічного перебування на Міжнародній космічній станції. Капсула з чотирма астронавтами приводнилася в Мексиканській затоці на південь від Пенсаколи, штат Флорида, о 05:33 за Києвом 9 листопада. Повернення місії транслювала в прямому ефірі SpaceX.

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[ + – ] Вигляд космічного корабля SpaceX Crew-2 Dragon Endeavour на фоні Землі після відстикування

Після відстикування корабель Сrew Dragon Endeavour компанії SpaceX здійснив круговий обліт навколо МКС, щоб провести фотозйомку всієї станції зовні, після чого зійшов з орбіти і почав процес приземлення.

"Endeavour від імені SpaceX, ласкаво просимо назад на планету Земля", — вітали екіпаж співробітники служби управління польотами.

Екіпаж корабля складався з двох астронавтів NASA Кетрін Меган Макартур та Шейна Кімбро, астронавта Європейського космічного агентства (ESA) Томаса Песке та астронавта Акіхіко Хосіде з Японії. Вони завершили другу довгострокову місію SpaceX від імені NASA – у космосі вони провели близько 200 днів. Після медичного обстеження Кімбро, Макартур та Хосіде вилетять назад до Х'юстона, а Песке доставлять назад до Європи.

[ + – ] Капсула Сrew Dragon Endeavour з астронавтами наближається до Землі

Астронавти залишили на борту МКС своїх колег — космонавтів "Роскосмосу" Антона Шкаплерова та Петра Дубнова, а також астронавта NASA Марка Ванде Хая, до яких найближчим часом мають приєднатися екіпаж місії під назвою Crew-3, запуск якого заплановано на 11 листопада.

Нагадаємо, що 23 квітня 2021 року стартувала місія SpaceX Crew-2. Ракета Falcon 9 з капсулою Crew Dragon піднялася в небо над Космічним центром НАСА імені Кеннеді о 5:49 ранку за східним часом.