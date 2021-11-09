200 дней позади: астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю (фото, видео)

Капсула с четырьма астронавтами успешно приводнилась в Мексиканском заливе.

Астронавты миссии SpaceX Crew-2 благополучно вернулись на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции. Капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в Мексиканском заливе к югу от Пенсаколы, штат Флорида, в 05:33 по Киеву 9 ноября. Возвращение миссии транслировала в прямом эфире SpaceX.

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[ + – ] Вид космического корабля SpaceX Crew-2 Dragon Endeavour на фоне Земли после отстыковки

После отстыковки корабль Сrew Dragon Endeavour компании SpaceX совершил круговой облет вокруг МКС чтобы провести фотосъемку всей станции снаружи, после чего сошел с орбиты и начал процесс приземления.

"Endeavour от имени SpaceX, добро пожаловать обратно на планету Земля", — приветствовали экипаж сотрудники службы управления полетами.

Экипаж корабля состоял из двух астронавтов NASA Кэтрин Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Акихико Хосидэ из Японии. Они завершили вторую долгосрочную миссию SpaceX от имени NASA — в космосе они провели около 200 дней. После медицинского обследования Кимбро, МакАртур и Хошайд вылетят обратно в Хьюстон, а Песке доставят обратно в Европу.

[ + – ] Капсула Сrew Dragon Endeavour с астронавтами приближается к Земле

Астронавты оставили на борту МКС своих коллег — космонавтов "Роскосмоса" Антона Шкаплерова и Петра Дубнова, а также астронавта NASA Марка Ванде Хайа, к которым в ближайшее время должны присоединится экипаж миссии под названием Crew-3, запуск которого намечен на 11 ноября.

Напомним, что 23 апреля 2021 стартовала миссия SpaceX Crew-2. Ракета Falcon 9, с капсулой Crew Dragon, поднялась в небо над Космическим центром НАСА имени Кеннеди в 5:49 утра по восточному времени.