Миссия SpaceX Crew-3 после успешного старта направилась к МКС, — NASA (видео)

Экипаж миссии SpaceX Crew-3 проведет на орбите полгода, во время которого проведет научные эксперименты в различных областях.

Космический корабль компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon Endurance-3, который направился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

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Запуск корабля состоялся 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 04:03 по Киеву). Через 12 минут корабль Crew Dragon вышел на заданную орбиту и направился к МКС.

Экипаж третьей миссии SpaceX Crew-3 состоит из командира астронавта NASA Раджи Чари, пилота Томаса Маршберна и Кайла Бэррона, а также астронавта из Германии Маттиаса Маурера. Они будут находиться на орбите до апреля 2022 года.

За время пребывания на орбите астронавты проведут научные эксперименты в областях материаловедения, медицинских технологий и науки о растениях, для того, чтобы подготовиться к исследованиям человека за пределами низкой околоземной орбиты.

"Когда Раджа, Томас, Кайла и Маттиас направляются на Международную космическую станцию ​​всего через несколько дней после возвращения экипажа-2, мы видим силу американской изобретательности прямо на наших глазах", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Тем временем, ракета-носитель Falcon 9 после расстыковки с космическим кораблем успешно совершила вертикальную посадку на плавучую станцию Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 600 км от космодрома во Флориде.

[ + – ] Трансляция запуска миссии SpaceX Crew-3

Напомним, что астронавты миссии SpaceX Crew-2 благополучно вернулись на Землю после полугодового пребывания на МКС. Капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в Мексиканском заливе возле штата Флорида.