Спутники Илона Маска мешают астрономам: они портят 1 из 5 изображений ночного неба

Новое исследование показывает, что спутники Starlink уже существенно влияют на ход астрономических наблюдений.

Количество спутников Starlink от компании Илона Маска SpaceX на низкой околоземной орбите быстро увеличивается последние 2 года. Ученые из Калифорнийского технологического института обнаружили, что сейчас эти созвездия спутников влияют на пятую часть важных астрономических наблюдений за ночным небом, сообщает New Atlas.

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SpaceX начала запускать свои спутники Starlink на орбиту в 2019 году, и уже тогда астрономы заметили на своих изображениях яркие полосы света. Сейчас у ученых вызывает беспокойство тот факт, что эти спутники могут поставить под угрозу нормальное наблюдение за Вселенной. Спутники Starlink даже могут помешать в обнаружении опасных околоземных астероидов.

Что касается количества спутников, то 19 января 2022 года SpaceX успешно запустила еще 49 спутников Starlink на борту ракеты Falcon 9, в результате чего их общее количество на орбите Земли превысило 2000. Об этом сообщил компания сообщила в Twitter.

[ + – ] Запуск новых спутников Starlink

Анализ ученых из Калифорнийского технологического института показал, что на изображениях астрономов в последнее время была замечена 5301 полоса, созданная спутниками Маска. Это повлияло почти на пятую часть наблюдений за ночным небом.

"Почти на 20% изображений мы видим следы спутников Starlink", — говорит Пшемек Мроз из Калифорнийского технологического института.

[ + – ] Анализ ученых из Калифорнийского технологического института показал, что на изображениях астрономов в последнее время была замечено 5301 полоса, созданная спутниками Маска Фото: New Atlas

Но, по словам ученых, рано говорить о тотальной угрозе для астрономических наблюдений от спутников Илона Маска.

"Пока что есть небольшая вероятность того, что мы пропустим важное космическое событие во время наблюдений из-за полос от спутников", — говорит Том Принс из Калифорнийского технологического института.

Учитывая планы SpaceX вывести на орбиту до 10 тысяч спутников к 2027 году, ученые ожидают, что почти на всех изображениях ночного неба будет видна как минимум одна полоса, оставленная спутниками Starlink.

Сейчас ученые планируют использовать специальные программы, чтобы вычислить траекторию полета спутников и в результате избежать появления следов их пребывания в космосе во время астрономических наблюдений.С другой стороны, в SpaceX также работают над тем, чтобы уменьшить отражательную способность своих спутников и таким образом не мешать астрономам.

"Спутники Starlink пока не сильно мешают астрономам, но если на орбиту будут выведены спутники других компаний, это может стать настоящей проблемой для астрономии", — говорит Мроз.

Спутники Илона Маска предоставляют широкополосный Интернет на Земле, особенно в районах, где доступ к Сети ограничен. С другой стороны глава SpaceX не перестает думать о полетах на Луну. Поэтому во время старта ракеты с новым набором спутников на орбиту Земли, он выставил в Twitter фото с летящей ракетой и подписью "Скоро вернемся на Луну".

Напоминаем, что спутники Starlink чуть не сбили космическую станцию КНР на орбите.