Ілон Маск відмовить у ремонті антени Starlink у разі нападу динозавра

Компанія зняла з себе відповідальність за будь-які збитки від стихійних лих і природних загроз.

Гарантійне обслуговування супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска не буде надано в разі пошкодження обладнання динозавром або іншим природним явищем. Про це повідомляє видання WCCFTech.

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Користувач форуму Reddit помітив незвичайне доповнення до оновленої угоди про гарантійне обслуговування. Послуги супутникового інтернету особливо актуальні в місцевості, куди складно провести провідний або запустити мобільний, у тому числі пустелях, горах і тундрі. Starlink вирішила зняти з себе будь-яку відповідальність за пошкодження, пов'язані зі стихійним лихом або тваринами.

"Гарантія не покриває збитків, спричинених блискавками, стрибками напруги, пожежами, повенями, градом, ураганами, землетрусами, метеоритами, сонячними бурями, динозаврами й іншими силами Природи", — наголошується в документі.

[ + – ] Витяг із угоди про гарантійне обслуговування Starlink Фото: wccftech.com

Компанія також попередила, що в місцях, де часто трапляються грози, варто використовувати додаткові засоби захисту від блискавок, такі як громовідводи. Під час шторму рекомендується взагалі прибрати антену або від'єднати кабель.

Як підкреслює WCCFTech, витяг із документа про гарантію аналогічна умовам, із якими Starlink пов'язує своїх користувачів після замовлення обладнання. Публічно доступні на вебсайті Starlink, вони попереджають користувачів, що під час космічних перельотів або на поверхні Марса будь-які суперечки, пов'язані з супутниковим інтернетом, не регулюватимуться земними законами.

Раніше стало відомо, що коти сідають на антени Starlink і знижують швидкість інтернету. Як припускають користувачі, тварин приваблює тепла поверхня "тарілки", яка нагрівається під час роботи. Колишній співробітник мобільного оператора попередив, що мікрохвильове радіочастотне випромінювання від обладнання Starlink може зашкодити здоров'ю вихованців.

Писали також, що супутники Starlink заважають астрономам стежити за нічним небом. Нині на низькій навколоземній орбіті літають понад 2000 космічних апаратів, які затуляють зірки на знімках телескопів.