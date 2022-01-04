Тепло, але небезпечно. Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска заманює котів (фото)

Тварини вважають за краще відпочивати на супутникових тарілках, які можуть підсмажити їх зсередини мікрохвильовим випромінюванням.

Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX, заснованої Ілон Маск, справив несподіваний ефект на кішок. Про це повідомило видання Futurism, посилаючись на очевидців.

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Один із користувачів Twitter помітив, як одразу п'ять кішок залізли на "тарілку" для супутникового зв'язку посеред зими. Зважаючи на все, тварин залучило тепло, що виділяється обладнанням під час роботи.

"Starlink чудово працює, поки кішки не виявляють, що тарілка трохи нагрівається в холодні дні", — написав Аарон Тейлор з Канади. — "От що мене найбільше дивує. Вони мають опалювальний котячий будиночок з водою та їжею, але -25 градусів за Цельсієм, і вони вирішують сісти на тарілку Starlink. Коли сонце сідає, вони повертаються до свого будинку".

Це не перший випадок, коли коти облюбували антени. Один з бета-тестувальників Starlink повідомив, що перевірив обладнання тепловізором і виявив: вся поверхня "тарілки" була теплою, включаючи задню сторону. Один із користувачів виклав фото з птахом, що осідлав пристрій на даху.

"Отже, ви можете знайти тварин під нею або навколо неї, якщо вона встановлена на землі", — написав клієнт.

Деякі користувачі побоюються, що кішки, птахи, гризуни та інші тварини, які застрибують на антени, здатні порушити роботу супутникового інтернету. Один із коментаторів відповів, що при активації "тарілки" нахиляються під сильним кутом, тому "брати менші" не захочуть там гніздитися. Напевно, невідомо, що буде, якщо антена почне нахилятися, поки кішка гріється всередині, і чи створюють живі істоти перешкоди для сигналу Starlink.

Ще один користувач представився колишнім оператором супутникового зв'язку і попередив, що супутникова тарілка може становити загрозу для здоров'я вихованців через мікрохвильове радіочастотне випромінювання під час передачі сигналу, адже саме воно створює тепло:

"Так, можливо, не дозволяйте тваринам (і дітям) грати в небезпечній зоні радіочастотного випромінювання? Примітка: небезпека виходить не від сигналу (сигнал повертається на землю із супутника), оскільки він послаблюється до безпечного рівня атмосферою і відстанню. Небезпека походить від наземного сигналу передачі (того, що ваша тарілка відправляє в космос)".

Раніше писали, як голуби шкодять супутниковому інтернету Starlink. Британський учений Алан Вудвард, який став одним із тестувальників системи, звернув увагу на серію збоїв, які можуть бути пов'язані із приземленням птахів на антени. За словами експерта, птах, який сидить на "тарілці", однозначно погіршує роботу мережі.

Нещодавно ентузіаст з Австралії отримав доступ до інтернету Starlink на швидкості 100 км/год. Він встановив антену позаду автомобіля Tesla Model X та перевірив з'єднання під час руху.