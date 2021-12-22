Як тобі таке, Ілон Маск? Умілець отримав доступ до Інтернету Starlink на швидкості 100 км/год

Чоловік закріпив антену на кронштейні на задній частині автомобіля і перевірив потужність з'єднання за допомогою мобільного додатка.

Харальд Мерфі з Австралії встановив тарілку для прийому сигналу Starlink на автомобіль Tesla Model X і підключився до Інтернету під час їзди. Про це він написав у своєму Twitter.

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Мерфі розігнав електрокар Tesla Model X до 100 км/год на шосе і перевірив швидкість з'єднання на смартфоні — програма Starlink показала 200 Мбіт/с. Як запевняють розробники, супутникова антена справляється з поривами вітру до 110 км/год, проте австралієць вирішив їхати трохи повільніше, щоб не зламати обладнання.

Заради експерименту Харальд Мерфі прикріпив супутникову "тарілку" до багажника за допомогою металевого кронштейна таким чином, що вона лише злегка височіла над дахом машини.

[ + – ] Під час поїздки Мерфі виявив, що Інтернет Starlink добре працює за 30 км від його будинку і обривається за 40 км.

Після поїздки умілець зробив ще одну версію кріплення, щоб розмістити антену нижче та трохи далі від бампера. Завдяки цій інновації з'явилася можливість відчиняти багажник, а конструкція сховалась від потоку зустрічного вітру. Власник Tesla Model X відмовився від ідеї встановити антену в салоні, тому що вона займає занадто багато місця.

Засновник компанії SpaceX, яка запустила проект Starlink, Ілон Маск, відреагував на публікацію Харальда Мерфі у Twitter та пообіцяв покращення супутникового Інтернету. За словами мільйонера, незабаром компанія оновить програмне забезпечення, супутники та термінали, що приймають.

Раніше писали, що розвиток супутникового інтернету Starlink може зупинитись через дефіцит ракетних двигунів. Гендиректор SpaceX Ілон Маск закликав співробітників працювати над створенням метанових установок Raptor у вихідні через кризову ситуацію. Ці двигуни планують встановити на ракети Starship, які мають запустити на орбіту нові партії космічних супутників.

У листопаді SpaceX випустила квадратну "тарілку" для супутникового Інтернету Starlink, яка стала компактнішою і на три кілограми легшою порівняно з круглою моделлю. Вартість обладнання не змінилася, проте тепер клієнтам пропонують додатково придбати адаптер для підключення Wi-Fi.