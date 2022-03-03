"Starlink - не панацея. Украинским Интернету и сотовой связи ничего не угрожает", - эксперт

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун считает, что Starlink — вовсе не панацея для украинцев, ведь провайдеры и операторы достаточно защищены.

Фокус сообщал о том, что в Украине доступен спутниковый интернет Starlink, необходимое оборудование для которого предоставил Илон Маск. Однако эксперт по кибербезопасности Константин Корсун не считает, что Starlink является "панацеей" для обычных пользователей и объяснил, как защищен проводной Интернет в нашей стране.

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По словам Корсуна, вывести из строя всю существующую разветвленную систему доступа в Интернет в Украине крайне сложно, почти не реально.

"Даже физическое разрушение отдельных узлов доступа или даже крупных дата-центров или точек обмена трафиком – не имеет смысла. Все каналы многократно дублируются и способны подстраховать друг друга, ключевые магистрали охраняются, а большинство провайдеров работают в режиме 24/7", — сообщил специалист.

Что касается работы мобильных операторов, то они будут продолжать функционировать даже в режиме чрезвычайных ситуаций и, "несмотря на разное гражданство фактических собственников". Работа операторов мобильной связи жестко контролируется украинскими властями, и сами сотрудники, которые являются гражданами Украины, обеспечивают стабильность связи круглосуточно, поэтому никаких причин для волнения пока не существует, заверил Константин Корсун.

"Так что украинскому Интернету ничего не угрожает. Не грозило и не будет угрожать. Так же, как и сотовой связи. Тем более, при супермощной международной поддержке", — написал Корсун.

Также эксперт отметил, что пока у россиян есть серверы и ноутбуки, "но когда-то это все у них начнет ломаться – они не смогут их ни отремонтировать, ни купить новые".

Напомним, что с РФ уже отказались сотрудничать такие компании, как Apple, AMD, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, Google, HP, Google Maps, Intel, Lenovo, Oracle и др.

Константин Корсун пришел к выводу, что:

Starlink — вовсе не панацея для нашей страны,

нет особой необходимости "спасать" Украину при помощи Starlink,

развитой и сейсмостойкой системе интернет-доступа в Украине практически ничего не угрожает.

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