"Starlink — не панацея. Українському інтернету та стільниковому зв'язку нічого не загрожує", — експерт

Фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун вважає, що Starlink — зовсім не панацея для українців, адже провайдери й оператори досить захищені.

Фокус повідомляв, що в Україні доступний супутниковий інтернет Starlink, необхідне обладнання для якого надав Ілон Маск. Проте експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун не вважає, що Starlink є "панацеєю" для звичайних користувачів і пояснив, як захищений дротовий інтернет у нашій країні.

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За словами Корсуна, вивести з ладу всю розгалужену систему доступу в інтернет, що існує, в Україні вкрай складно, майже не реально.

"Навіть фізична руйнація окремих вузлів доступу або навіть великих дата-центрів або точок обміну трафіком — не має сенсу. Усі канали багаторазово дублюються та здатні підстрахувати один одного, ключові магістралі охороняються, а більшість провайдерів працюють у режимі 24/7", — повідомив фахівець .

Щодо роботи мобільних операторів, то вони продовжуватимуть функціонувати навіть у режимі надзвичайних ситуацій і "незважаючи на різне громадянство фактичних власників". Робота операторів мобільного зв'язку жорстко контролюється українською владою, і самі співробітники, які є громадянами України, забезпечують стабільність зв'язку цілодобово, тому жодних причин для хвилювання наразі не існує, запевнив Костянтин Корсун.

"Так що українському інтернету нічого не загрожує. Не загрожує та не загрожуватиме. Так само, як і стільниковому зв'язку. Тим більше, за суперпотужної міжнародної підтримки", — написав Корсун.

Також експерт зазначив, що поки що в росіян є сервери та ноутбуки, "але колись це все в них почне ламатися – вони не зможуть їх ні відремонтувати, ні купити нові".

Нагадаємо, що з РФ вже відмовилися співпрацювати такі компанії як Apple, AMD, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, Google, HP, Google Maps, Intel, Lenovo, Oracle та ін.

Костянтин Корсун дійшов висновку, що:

Starlink – зовсім не панацея для нашої країни,

немає особливої необхідності "рятувати" Україну за допомогою Starlink,

розвиненій та сейсмостійкій системі інтернет-доступу в Україні практично нічого не загрожує.

Раніше ми повідомляли про те, що незважаючи на заборону Тіма Кука продавати продукцію Apple на території РФ, офіційний дистриб'ютор re:Store все одно продовжує реалізовувати техніку в магазинах. При цьому купити гаджети онлайн не можна.