Хакери зламали сайт Інституту космічних досліджень Росії та злили дані

Угруповання v0g3lsec стверджує, що дані про місячні місії РФ в їхніх руках і що атаки ще продовжаться.

Хакерська група v0g3lsec "поклала" вебсайт Інституту космічних досліджень (ІКД) і "злила" файли, які, як стверджують хактивісти, належать Роскосмосу. Про це повідомляє vice.com. Відомо, що ІКД розробляє та виробляє наукові прилади для космічних досліджень.

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Хакери залишили повідомлення на сайті інституту, в якому пригрозили Роскосмосу та закликали припинити загрожувати співробітникам МКС. Нагадаємо, що нещодавно російська влада заявляла про можливість виведення з експлуатації Міжнародної космічної станції.

"Крім того, дайте Україні спокій, інакше Anonymous вас ще більше зіпсують", — йдеться в повідомленні.

У своєму Твіттері хакери Anonymous також опублікували інформацію про злом російського НДІ, пов'язаного з відомством Дмитра Рогозіна.

Видання зазначає, що повідомлення розмістили на певному субдомені сайту, який наразі недоступний. Інші піддомени, наприклад, що належать Відділу оптичних та фізичних досліджень ІКІ, залишаються доступними.

V0g3lsec опублікували добірку файлів, які, за твердженням хакерів, належать Роскосмосу. Це PDF-файли та електронні таблиці російською та англійською мовами, в яких йдеться про місячні місії.

В одному із документів обговорюють розташування потенційних місць для посадки космічних кораблів на Південному полюсі Місяця. Однак російська влада і не приховувала цю інформацію. Перевірити правдивість файлів, які "злили", ЗМІ не вдалося. Зі свого боку хакери погрожували новими витоками.

Нагадаємо, що раніше глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заперечував злом Центру управління супутниками.

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