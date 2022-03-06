Хакери, пов'язані з Anonymous, зламали "Газпром" і злили дані

Хакери з ATW стверджують, що їм вдалося оволодіти даними проєкту WellPro.

Хакерська група Against The West (ATW), яка пов'язана з Anonymous, зламала та "злила" базу даних "Газпрому", енергетичної корпорації з контрольним пакетом акцій, що належать державі РФ. Витік даних враховує деталі, пов'язані з вихідним кодом компанії та проєктами WellPro, передає thecybersecuritytimes.com.

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Хакери зробили заяву про злом у своєму твіттері.

Разом з Anonymous, кілька хакерських груп об'єднали зусилля, щоб виступити проти російської агресії щодо України.

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"Хакери ATW виклали дані "Гразпрому" у відкритий доступ у мережі", — повідомляє ЗМІ.

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Відомо, що існує нафтосервісна компанія під назвою WellPro зі штаб-квартирою в Абердіні (Шотландія), але чи вона стосується Газпрому, з'ясувати не вдалося. Можливо, що проєкт WellPro не має нічого спільного з компанією WellPro.

На момент написання новини жодних офіційних заяв від Газпрому не надходило. Слідкуйте за нашими новинами.

Нагадаємо, що нещодавно гурт NB65 заявив про злом Центру управління Роскосмосу, проте глава відомства Дмитро Рогозін це спростував.