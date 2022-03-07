В Украине запустили национальный роуминг: как подключиться к другому оператору, если нет связи
Вы можете переключиться на любого мобильного оператора внутри Украины, если сеть вашего оператора будет недоступна. Пока роуминг работает в 10-ти областях Украины.
Нацроуминг в тестовом режиме запускают Vodafone, Lifecell и Киевстар. Подробнее об этом 7 марта рассказали в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины.
Как воспользоваться национальным роумингом, если сеть вашего оператора недоступна:
- Отключите автоматический выбор сети.
Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
- Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или Lifecell.
- Если зарегистрироваться не удалось — пробуйте еще раз или выбирайте другую сеть.
- Проверьте возможность исходящего звонка, отправки сообщения.
- Тарификация будет сохраняться в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
В Госспецсвязи советуют каждый день пытайтесь вернуться (подключиться) к сети вашего оператора. Вручную или с помощью подключения автоматического выбора сети.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО добавляют, что в первую очередь функция заработает в
- Харьковской,
- Херсонской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Кировоградской,
- Николаевской областях.
Позже – по всей территории Украины.
7 марта стало известно, что два из трех украинских мобильных операторов уведомили своих клиентов о восстановлении сетей в некоторых городах и областях страны, которые подверглись бомбежкам и обстрелам.
Ранее Фокус писал о том, что необходимо предпринять, если вы лишились доступа к Интернету, а также что нужно заблаговременно предпринять для того, чтобы обеспечить себя и близких связью, если вы боитесь того, что может быть разрушена инфраструктура мобильной связи.
Также известно, что с 11 марта Россию могут полностью отключить от глобального интернета. В РФ, как пишут в Market Rebellion, будут работать сайты только в российской зоне.