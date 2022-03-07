В Украине запустили национальный роуминг: как подключиться к другому оператору, если нет связи

Вы можете переключиться на любого мобильного оператора внутри Украины, если сеть вашего оператора будет недоступна. Пока роуминг работает в 10-ти областях Украины.

Нацроуминг в тестовом режиме запускают Vodafone, Lifecell и Киевстар. Подробнее об этом 7 марта рассказали в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины.

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Как воспользоваться национальным роумингом, если сеть вашего оператора недоступна:

Отключите автоматический выбор сети.

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или Lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось — пробуйте еще раз или выбирайте другую сеть.

Проверьте возможность исходящего звонка, отправки сообщения.

Тарификация будет сохраняться в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

В Госспецсвязи советуют каждый день пытайтесь вернуться (подключиться) к сети вашего оператора. Вручную или с помощью подключения автоматического выбора сети.

[ + – ] Как подключиться к другому оператору: памятка

В Центре противодействия дезинформации при СНБО добавляют, что в первую очередь функция заработает в

Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях.

Позже – по всей территории Украины.

7 марта стало известно, что два из трех украинских мобильных операторов уведомили своих клиентов о восстановлении сетей в некоторых городах и областях страны, которые подверглись бомбежкам и обстрелам.

Ранее Фокус писал о том, что необходимо предпринять, если вы лишились доступа к Интернету, а также что нужно заблаговременно предпринять для того, чтобы обеспечить себя и близких связью, если вы боитесь того, что может быть разрушена инфраструктура мобильной связи.

Также известно, что с 11 марта Россию могут полностью отключить от глобального интернета. В РФ, как пишут в Market Rebellion, будут работать сайты только в российской зоне.