Херсон, Николаев, Запорожская область на связи: операторы возобновили работу сетей
Киевстар и Vodafone сообщили, в каких городах Украины восстановлена мобильная связь, а где еще ведутся ремонтные работы.
Два из трех украинских мобильных операторов уведомили своих клиентов о восстановлении сетей в некоторых городах и областях страны, которые подверглись бомбежкам и обстрелам, передает Фокус.
На своей официальной странице в Facebook Киевстар сообщил, что сотрудники компании "в очередной раз "подняли" связь в Херсоне". Также оператор заверил клиентов в том, что специалисты делают все возможное, чтобы поддерживать стабильную работу сети.
"Сейчас базовые станции в этом городе работают с большой нагрузкой, и наши специалисты производят работы по увеличению емкости", — говорится в заявлении.
Киевстар подчеркнул, что в городах Ахтырка Сумской области, Васильевка Запорожской области и Зачепиловка Харьковской области связь восстановлена.
Напомним, что вчера, 06 марта 2022 года, Херсон лишился связи, потому что был разрушен большой участок магистральной сети.
Оператор Водафон информировал о том, что связь в Херсоне налажена, "Николаев в норме, Винница тоже держится".
"Даже если ситуация будет меняться, наши инженеры готовы мгновенно реагировать и делать все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сети", — пообещал оператор.
Vodafone призвал своих абонентов сохранять спокойствие и выдержку и акцентировал на том, что наиболее актуальную информацию клиенты могут отслеживать через официальные каналы компании в соцсетях.
Оператор lifecell не уведомлял о проблемах со связью.
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