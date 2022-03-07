Херсон, Николаев, Запорожская область на связи: операторы возобновили работу сетей

Киевстар и Vodafone сообщили, в каких городах Украины восстановлена мобильная связь, а где еще ведутся ремонтные работы.

Два из трех украинских мобильных операторов уведомили своих клиентов о восстановлении сетей в некоторых городах и областях страны, которые подверглись бомбежкам и обстрелам, передает Фокус.

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На своей официальной странице в Facebook Киевстар сообщил, что сотрудники компании "в очередной раз "подняли" связь в Херсоне". Также оператор заверил клиентов в том, что специалисты делают все возможное, чтобы поддерживать стабильную работу сети.

"Сейчас базовые станции в этом городе работают с большой нагрузкой, и наши специалисты производят работы по увеличению емкости", — говорится в заявлении.

Киевстар подчеркнул, что в городах Ахтырка Сумской области, Васильевка Запорожской области и Зачепиловка Харьковской области связь восстановлена.

Напомним, что вчера, 06 марта 2022 года, Херсон лишился связи, потому что был разрушен большой участок магистральной сети.

Оператор Водафон информировал о том, что связь в Херсоне налажена, "Николаев в норме, Винница тоже держится".

"Даже если ситуация будет меняться, наши инженеры готовы мгновенно реагировать и делать все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сети", — пообещал оператор.

Vodafone призвал своих абонентов сохранять спокойствие и выдержку и акцентировал на том, что наиболее актуальную информацию клиенты могут отслеживать через официальные каналы компании в соцсетях.

Оператор lifecell не уведомлял о проблемах со связью.

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