Херсон, Миколаїв, Запорізька область на зв'язку: оператори відновили роботу мереж

Київстар і Vodafone повідомили, у яких містах України відновлено мобільний зв'язок, а де ще ведуться ремонтні роботи.

Два з трьох українських мобільних операторів повідомили своїх клієнтів про відновлення мереж у деяких містах і областях країни, які зазнали бомбардування й обстрілу, передає Фокус.

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На своїй офіційній сторінці у Facebook "Київстар" повідомив, що співробітники компанії "вкотре "підняли" зв'язок у Херсоні". Також оператор запевнив клієнтів у тому, що фахівці роблять усе можливе, щоби підтримувати стабільну роботу мережі.

"Зараз базові станції в цьому місті працюють із великим навантаженням, і наші фахівці виконують роботи зі збільшення ємності", — йдеться в заяві.

"Київстар" наголосив, що в містах Охтирка Сумської області, Василівка Запорізької області та Зачепилівка Харківської області зв'язок відновлено.

Нагадаємо, що вчора, 06 березня 2022 року, Херсон втратив зв'язок, тому що була зруйнована велика ділянка магістральної мережі.

Оператор "Водафон" інформував про те, що зв'язок у Херсоні налагоджений, "Миколаїв у нормі, Вінниця теж тримається".

"Навіть якщо ситуація змінюватиметься, наші інженери готові миттєво реагувати й робити все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу мережі", — пообіцяв оператор.

Vodafone закликав своїх абонентів зберігати спокій і витримку й акцентував на тому, що найактуальнішу інформацію клієнти можуть відслідковувати через офіційні канали компанії в соцмережах.

Оператор lifecell не повідомляв про проблеми зі зв'язком.

Раніше ми писали про те, що необхідно зробити, якщо ви втратили доступ до інтернету, а також що потрібно заздалегідь зробити для того, щоб забезпечити себе та близьких зв'язком, якщо ви боїтеся того, що може бути зруйнована інфраструктура мобільного зв'язку.

Фокус повідомляв про те, що незабаром Росія може перейти від глобальної мережі до "суверенної".