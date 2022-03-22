Великий російський файрвол: чи допоможуть КНР та Ізраїль відрізати РФ від Інтернету

Теоретично, якщо російська влада захоче, то вона зможе спробувати максимально відрізати доступ звичайним користувачам до Глобальної мережі, наприклад, уповільнивши трафік. Від блокувань користувачів не врятують ані VPN, ані Tor, тому що адреси VPN-серверів та Tor-серверів відомі співробітникам Роскомнагляду та російським спецслужбам, а це означає, що доступ до них можна легко заблокувати. Даркнет теж не панацея, тому що він є похідною від Tor-трафіку. Однак на практиці справи із "суверенним" Інтернетом в РФ трохи інакші.

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Які можуть виникнути проблеми при блокуванні доступу до Інтернету

Технічно заблокувати доступ до всіх перерахованих вище сервісів — не проблема. Проблема — у забезпеченні безперервного моніторингу, адже постійно з'являються нові VPN-сервери, нові ноди Tor, нові та ефективні інструменти анонімізації. Моніторинг потрібно здійснювати майже щохвилини, щоб всі ці послуги блокувати.

І ось тут у РФ зіштовхнуться з наступною проблемою: для потужного моніторингу та ефективних блокувань необхідні:

ресурси (як технічні, і людські),

гроші,

час.

За всіма пунктами в РФ ситуація плачевна, і це говорить про те, що на побудову дійсно потужного російського файрволу підуть десятиліття.

Наразі штат фахівців, здатних забезпечити моніторинг та блокування, невеликий порівняно з кількістю людей, які бажають ці блокування оминути.

Роскомнагляду потрібен постійний доступ до новітніх технологій, а він зараз обмежений через те, що велика кількість ІТ-компаній добровільно йдуть з російського ринку, та через санкції. Власних висококласних технологічних рішень для блокувань, для роботи держслужб та спецслужб Росія не має, — її ПЗ, чіпи виявилися неефективними.

Потрібні також і гроші, а через санкції економіка РФ вже просіла і просідатиме далі.

Через відсутність ресурсів і грошей форсувати події не вийде, а отже, і час зіграє проти "товариша майора".

Чи зможе Китай допомогти РФ у побудові "суверенного" Рунету

Росія почала розбудову файрволу не так давно — максимум років 10 тому, проте розмах потужностей та інвестицій значно поступалися китайським. У КНР вдалося побудувати найсильніший у світі файрвол, бо там було достатньо грошей, ресурсів, часу. Так, великий китайський файрвол можна оминути, хоча й складно — вдавалося це зробити лише невеликій кількості фахівців. Складно, тому що на забезпечення його цілісності працює буквально армія айтішників.

Якщо Китай не злякається західних санкцій, він зможе продати свої технології РФ, але в цьому криється загроза суверенітету аж ніяк не Рунету, а самої Росії. Справа в тому, що китайські фахівці часто закладають у програмні продукти бекдори, що дозволяють керувати цими продуктами, як завгодно. Дуже ризиковано віддавати китайцям буквально на аутсорс ПЗ, що працює для спецслужб та держави РФ. Установка китайського софту для забезпечення роботи російського файрволу може призвести до того, що як мінімум весь Рунет опиниться у КНР під ковпаком, а разом з ним — спецслужби РФ. Тобто російський "товариш майор" стежитиме за користувачами, а китайські спецслужби стежитимуть за "товаришем майором".

Взяти й миттєво імплементувати китайські рішення — теж неможливо. Звичайно, Держдума може швидко прийняти необхідні закони, але Росія не має тих ресурсів і потужностей, щоб усі ці рішення встановити у всіх провайдерів таким чином, щоб вони стабільно і коректно працювали без підтримки (втручання) китайських розробників. Також знадобиться час, щоб адаптувати китайські рішення під російські реалії, і невідомо, чи коректно працюватимуть вони після адаптації.

Плюс до всього, за свої продукти КНР попросить у Кремля величезні гроші, що може вдарити по держбюджету РФ.

Чи зможе Ізраїль допомогти РФ створити російський файрвол

Виходом для РФ може стати покупка технологічних рішень в обхід санкцій в Ізраїлю, наприклад. Ця країна виробляє досить сильні продукти для держсектора. Але покупка — це півбіди, адже рішення потребують постійної підтримки. Умовно, ізраїльська компанія зможе продати росіянам свій продукт, але може відмовитись його підтримувати, щоб мінімізувати ризики попастися на співпраці з підсанкційними компаніями та/або людьми. І як росіяни вирішать цю проблему, невідомо.

Ставлення Ізраїлю щодо того, що відбувається в Україні, поки якесь нейтральне, але я не думаю, що Ізраїль піде проти санкцій та політичного курсу США.