Куратором війни в Україні став ГРУшник, замішаний у отруєнні в Солсбері, — розслідування

Президент Росії усунув працівників ФСБ від керівництва повномасштабною війною через невдачі на фронті. Тепер відповідатиме за розвідувальні операції перший заступник голови ГРУ, 61-річний уродженець України Володимир Алексєєв.

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Президент Росії Володимир Путін усунув працівників ФСБ від керівництва повномасштабною війною в Україні. Про це написали російські науковці Ірина Бороган і Андрій Солдатов у розслідуванні для Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

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Керівників ФСБ звинувачують у провалах розвідки, які сприяли невдачам у боях. Відповідальність за шпигунську діяльність в Україні було передано Головному розвідувальному управлінню Міноборони (ГРУ), зазначили аналітики.

ГРУ має власний підрозділ спецназу, послугами якого користувалися в багатьох операціях із високими ризиками по всьому світу, включаючи спроби переворотів, убивства та руйнування об'єктів критичної інфраструктури.

Перший заступник голови ГРУ, 61-річний Володимир Алексєєв, один із головних організаторів отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році, тепер відповідає за розвідувальні операції в Україні, зауважили автори матеріалу.

[ + – ] Володимир Алексєєв народився в Україні

Як аргумент фахівці згадали один із матеріалів кремлівського каналу "Царгород ТВ", де показували головних командувачів війною в Україні. Там показали Олександра Дворнікова, командувачів військових округів і окремо звернули увагу на Алексєєва як відповідального за розвідку.

Алексєєв народився в Україні та готовий убивати

Алєксєєва, який народився в Україні, називають "дуже специфічним російським військовим розвідником". Він розпочав кар'єру в спецпідрозділах, а не на престижній посаді в посольстві на Заході. У ГРУ він курирував 14-е управління, керував спецназом, а у 2011 році став першим заступником начальника ГРУ.

"Просування таких людей було типовим для нового підходу глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Алексєєв і йому подібні стали новим обличчям ГРУ, яке Шойгу мав намір розширити, причому швидко", — пишуть фахівці.

[ + – ] Шойгу просував Володимира Алексєєва Фото: РИА Новости

Алексєєв брав участь у військовій компанії в Сирії та конфлікті на Донбасі. Колеги-офіцери вважають його жорстоким і самовпевненим до нерозсудливості. Його внесли до списку санкцій США через підозри в причетності до втручання РФ у президентські вибори 2016 року.

Українська розвідка у квітні включила Алексєєва до списку воєнних злочинців і оприлюднила його особисті дані, зокрема адресу його будинку в Москві.

До ГРУ за повномасштабну війну відповідала 5-та служба ФСБ та надавала свої розвіддані. Провальний початок наступу, публікація західною розвідкою секретних планів і повна відсутність антиукраїнських настроїв у середовищі російськомовного населення знищили імідж силовиків, наголосили аналітики.

[ + – ] ФСБ надавала розвіддані про війну в Україні

Начальника відділення, 68-річного генерала ФСБ Сергія Бесєду, заарештовували та тримали в Лефортовській в'язниці. Бороган і Солдатова повідомили, що Бесєда нещодавно повернувся в офіс ФСБ на Луб'янці.

"Повернення Бесєди в кабінет не означає, що Путін довіряє справу України ФСБ. Фанатичні сили російської шпигунської спільноти звинувачуються в найгірших військових і розвідувальних невдачах Росії з часів Другої світової війни", — йдеться в доповіді.

Нагадаємо, що журналісти Bellingcat писали, як Путін звинуватив у військових невдачах в Україні майже 150 співробітників ФСБ. Частину з них відправили під слідство, декого звільнили.

Центр протидії дезінформації попереджав, що ФСБ може прослуховувати телефони українців на тимчасово окупованих територіях. Військові чи спецслужби РФ можуть робити це шляхом "паралельної" переадресації. Виклик у цьому випадку йде на номер реального та стороннього абонентів.